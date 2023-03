Konser Blackpink, Tiket Umum Wajib Tau Jam Open Gate

KONSER Blackpink di Jakarta yang digelar hari ini, Sabtu (11/3) hingga Minggu (12/3) sudan di depan mata.

Blink, sebutan penggemar Blackpink, mulai berdatangan ke Stadion Utama GBK di Jakarta yang merupakan venue konser Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose.

Agar lebih mudah menikmati konser Blackpink di Jakarta berikut rundown atau susunan acara konser dan jam open gate-nya.

Rundown Hari Pertama Konser Blackpink di Jakarta

12.00-Pembukaan Gerbang Utama

14.00-Mulai antrian untuk agenda checksound bagi pemegang tiket khusus

15.00-Pembukaan gerbang untuk agenda checksound

16.00-Agenda checksound dimulai

16.30-Pembukaan gerbang untuk tiket umum

19.00-Konser dimulai

Rundown Hari Kedua Konser Blackpink di Jakarta

12.00-Pembukaan gerban utama

13.30-Mulai antrian untuk agenda checksound bagi pemegang tiket khusus

14.30-Pembukaan gerbang untuk agenda checksound

15.30-Agenda checksound dimulai

16.00-Pembukaan gerbang untuk tiket umum

18.30-Konser dimulai

Untuk catatan, semua rundown di atas berada dalam zona Waktu Indonesia bagian Barat atau WIB.

Untuk kalian yang masih belum mendapatkan tiket, masih tersedia tiket untuk dibeli on the spot. Kalian bisa mendatangi booth iME Indonesia yang ada di venue konser dan membeli tiket secara on the spot.

Tiket kategori VIP bisa dibeli dengan harga Rp 3,8 juta, kemudian Platinum rp 3,4 juta. Sementara tiket Cat 1 Rp 2,9 juta, Cat 2 Rp 2,6 juta, Cat 3 Rp 2,1 juta dan Cat 4 Rp 1.350.000. (Z-10)