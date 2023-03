Girl Band Korea TWICE Bagikan Hadiah untuk Fans di Indonesia

PEKAN lalu, girl band asal Korea Selatan, TWICE, baru saja menerima penghargaan untuk kategori Breakthrough Artist di acara Billboard Women in Music 2023.

Turut bangga dengan pencapaian tersebut, Scarlett yang telah menjadikan TWICE sebagai Star Ambassador Scarlett mempersembahkan hadiah bagi para fans TWICE di Indonesia (ONCE) dengan penayangan videotron spesial pada Jumat (10/3).

Video spesial tersebut menampilkan sembilan member TWICE yang memasuki Scarlett World. Mereka menemukan tempat untuk memanjakan serta merawat kulit wajah dan tubuh menggunakan produk Scarlett.

Dalam video tersebut, terlihat bahwa anggota TWICE kagum menemui produk Body Care Scarlett Happy Series, serta Face Care Brightly Ever After Series.

Para ONCE juga bisa mengikuti giveaway untuk mendapatkan album Twice yang telah ditandatangani langsung oleh para member.

TWICE sendiri merupakan girl band asal Korea Selatan yang dikelola oleh JYP Entertainment dan memiliki sembilan orang anggota yakni Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, serta Tzuyu.

“Setiap member dari TWICE memiliki kecantikan yang terpancar melalui karakter dan kepribadian masing-masing," kata Felicya Angelista, Founder Scarlett, dalam keterangan, Jumat (10/3).

"Karena itu, kami merasa TWICE sangat cocok membawakan pesan dari Scarlett, yaitu Reveal Your Beauty, di mana kami meyakini setiap orang mempunyai kecantikannya masing-masing dan dapat dipancarkan dengan merawat diri dengan baik,” tutur Felicya.

Scarlett telah berkolaborasi dengan TWICE sejak tahun 2021. Tidak tanggung-tanggung, sembilan anggota TWICE pun telah mencoba dan menyukai semua jenis skincare Scarlett, mulai dari face wash, face toner, face serum, dan face cream.

Indonesia sendiri merupakan salah satu basis penggemar TWICE terbesar di dunia. Hal ini bisa dilihat dari jumlah views Youtube TWICE dari Indonesia yang mencapai 249 juta pada tahun 2022.

Memiliki tiga anggota yang berasal dari Jepang, TWICE menggaet views 821 juta dari Jepang, 399 juta dari Filipina, dan 252 juta dari Korea Selatan di channel Youtube-nya. (RO/S-4)