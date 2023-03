Blink Wajib Hafal, Ini Daftar Lagu Konser Blackpink

PENANTIAN para ‘BLINK’, sebutan fans Blackpink, akhirnya tiba. Konser sang idola ‘Blackpink’ tinggal menghitung jam.

BLINK sudah siap nyanyi bareng Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rosé dan pecah di Konser Blackpink di Jakata?

Konser Jakarta ini merupakan bagian dari 'BORN PINK World Tour' yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada akhir pekan ini, Sabtu (11/3) dan Minggu (12/3).

Sebelum di Jakarta, Blackpink sudah terlebih dahulu menggelar konser di berbagai negara lain sejak akhir tahun lalu. Diketahui BORN PINK World Tour' , sudah dimulai pada 15 dan 16 Oktober 2022 di KSPO Dome, Olympic Park, Korea Selatan.

Seperti yang terlihat di video yang diunggah oleh penggemar, girl group ini berhasil menghibur penggemar dengan berbagai penampilan yang memukau. Kalau Blink mau ikutan nyanyi member Blackpink yang cantik dan enerjik, jangan lupa menghafal lirik daftar lagu yang kemungkinan akan dibawakan di atas panggung.

Mengutip setlift, berikut daftar lagu Blackpink di konser BORN PINK World Tour' yang telah terlaksana di beberapa negara sebelumnya.

Bagian 1:

1. How You Like That

2. Pretty Savage

3. Whistle (Versi pendek)

4. Don't Know What to Do

5. Lovesick Girls

Bagian 2:



6. Kill This Love

7. Crazy Over You

8. Playing with Fire (Versi pendek)

9. Tally

10. Pink Venom (Versi panjang)

Bagian 3 - Solo



11. Liar (Jisoo)

12. You & Me (Jennie)

13. Hard to Love (Rose)

14. On the Ground (Rose)

15. Lalisa (Lisa)

16. Money (Lisa)

Bagian 4

17. Shut Down

18. Typa Girl

19. Ddu-Du Ddu-Du

20. Forever Young

Encore



21. Boombayah

22. Yeah Yeah Yeah

23. Stay (Versi remix)

24. As If It's Your Last

