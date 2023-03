Reality Club Sabet Penghargaan di Munich Music Video Award 2023

REALITY Club, grup musik asal Jakarta, berhasil mendapatkan penghargaan di ajang Munich Music Video Award 2023.

Band yang mengusung genre indie rock tersebut sukses menyabet gelar Best Music Video: Asia Pasific untuk video lagu berjudul Dancing In The Breeze Alone yang dirilis pada 24 Februari 2023.

Dalam unggahan Reality Club di media sosial, mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video musik tersebut.

"Kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa Dancing In The Breeze Alone telah memenangkan Best Music Video: Asia Pacific dan juga terpilih sebagai finalis untuk Best Music Video di ajang Munich Music Video Award 2023. Kami sangat berterima kasih untuk semua yang terlibat dalam proyek ini. Semoga akan ada penghargaan lainnya ke depan," tulis Reality Club di akun Instagram resmi mereka, Selasa (7/3).

Video musik Dancing In The Breeze Alone memiliki latar dunia koboi dengan sentuhan musik country. Cerita yang disuguhkan mengenai sekelompok orang yang sedang mencari harta karun dan terjadi pengkhianatan saat harta karun tersebut ditemukan.

Hal menarik lain dari video musik ini adalah terdapat adegan baku tembak khas film koboi. Dua orang saling berhadapan dan keduanya menarik pistol yang terdapat di saku pinggang mereka serta beradu cepat untuk menembak satu sama lain.

MIURA Films turut andil dalam pembuatan video musik ini, dengan Ibnu Dian yang duduk di kursi sutradara. Sementara untuk para pemeran ialah anggota Reality Club, yakni Fathia Izzati, Faiz Novascotia, Nugi Wicaksono, Era Patigo, dan Bobby Mandela. (M-4)