Maliq & D'Essentials akan Gelar Konser 20 Tahun Berkarya 

GRUP musik Maliq & D'Essentials akan menggelar konser tunggal dalam rangka merayakan 20 tahun berkarya di dunia musik pada 14 Mei mendatang di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Dalam konser ini, kita mencoba untuk mengemas dan merayakan 20 tahun perjalanan Maliq," kata drummer Widi Puradiredja melalui keterangan pers, Selasa (7/3).

Meski begitu, imbuh Widi, konser ini bukan hanya tentang perjalanan grup musik itu saja melainkan juga perjalanan antara Maliq & D'Essentials dan pendengar yang dewasa bersama selama 20 tahun.

Para personel termasuk Widi, Angga (vokal), Indah (vokal), Jawa (bass), Lale (gitar), dan Ilman (keyboard dan piano) sudah mulai rutin menjalani latihan di studio baru mereka.

Grup ini menyiapkan sebanyak 25 lagu terpilih dari album penuh 1st (2005) hingga album mini RAYA (2021) untuk dipersembahkan dalam konser selama 3 jam.

Penggemar dan penikmat musik Maliq & D'Essentials kini sudah bisa mendapatkan tiket konser tersebut mulai Selasa (7/3) pukul 14.00 WIB melalui Loket.com, khusus bagi pengguna kartu kredit BCA, debit BCA, dan BCA virtual account.

Pada hari berikutnya, penggemar bisa menggunakan metode pembayaran lain yang telah disediakan.

Untuk konser ini, Maliq & D'Essentials menyediakan setidaknya enam kategori tiket dengan nama yang diadopsi dari judul-judul album yang pernah mereka rilis, antara lain 1st, Sriwedari, RAYA, Free Your Mind, Musik Pop, dan The Beginning Of A Beautiful Life.

Kategori tiket 1st berada persis di depan panggung. Bagi yang ingin menonton konser sambil duduk bersantai, kategori Sriwedari yang berada di sisi kiri panggung dan kategori RAYA yang berada di sisi kanan panggung bisa dijadikan pilihan.

Terakhir, kategori tiket kelas festival Free Your Mind, Musik Pop, dan The Beginning Of A Beautiful Life memungkinkan penggemar menonton sambil berdiri. (Ant/Z-1)