Glenfiddich Mempersembahkan The Where Next Club Bersama Willy Tjandra

Glenfiddich meluncurkan The Where Next Club bagi para inovator untuk menghubungkan dan menginspirasi generasi pembawa perubahan selanjutnya.

Setelah meraih kesuksesan pada tahun lalu, 'The Where Next Club' oleh Glenfiddich kembali menghadirkan tiga Maverick inspiratif yang luar biasa dalam seri wawancara.

Di episode kedua, William Tjandra, pendiri TDA Luxury Toys, diundang oleh Glenfiddich X Prestige: The Where Next Club. Sejak mendirikan bisnisnya sendiri, William telah membangun reputasinya dan berkembang menjadi lebih dari sekadar pendiri distributor tunggal merek mobil mewah di Indonesia; Ia juga membantu pemerintah dalam pendistribusian vaksin Covid-19 di sekitar Jakarta. William berbagi pengalamannya bekerja di bidang otomotif sejak awal dan berbagi rencananya ke depan dalam diskusi yang dimoderatori oleh Rory Asyari ini.

Dalam seri wawancara tiga bagian bersama dengan Prestige Indonesia dapat dipelajari semangat dan sumber motivasi mereka, bagaimana mereka mendorong batasan di bidang mereka, dan bagaimana mereka menjawab pertanyaan penting: "Where Next?".

Berbicara tentang inspirasi, William menyadari kualitas Glenfiddich yang konsisten sesuai dengan jati dirinya. William menganggapnya sebagai suatu terobosan bagi Glenfiddich untuk menjadi the first single-malt yang diekspor ke berbagai negara dengan tetap menjaga kualitas. Dia menerapkan pemeliharaan kualitas di TDA Luxury Toys dengan menambahkan kode QR ke setiap kendaraan sehingga pelanggan dapat melacak catatan dan riwayat kendaraan. (OL-12)