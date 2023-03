Michelle Yeoh Kenang Saat Pertama Kali Main Film

AKTRIS Michelle Yeoh, 60, merefleksikan berbagai proyek selama karier aktingnya yang telah berlangsung puluhan tahun.

"Film pertama saya ketika saya keluar ke Amerika adalah Tomorrow Never Dies - film James Bond," kata aktris film Everything Everywhere All at Once itu dilansir dari People, Kamis (2/3).

Yeoh, selanjutnya, membintangi Crouching Tiger, Hidden Dragon pada 2000, peran akting pertamanya sejak Tomorrow Never Dies.

"Hidup adalah tentang menjadi kacau. Hidup adalah tentang mengambil risiko. Hidup adalah tentang membuat perubahan dan, mengingat, kita harus memperhatikan bagaimana cara berubah, dan untuk apa perubahan itu," tambahnya.

Pemenang Golden Globe dan SAG Award yang juga muncul di televisi sebagai Kapten Philippa Georgiou di Star Trek: Discovery itu terus mengingat bekerja di Sunshine (2007) dan Crazy Rich Asians (2018).

"Saya ingat melakukan konferensi pers dan reporter muda akan datang dan berkata, 'Orangtua saya sangat senang saya mewawancarai Anda.' Dan itu mengejutkan saya. Sekarang saya harus berpikir, apa cara yang sangat inovatif untuk [terhubung] dengan audiens muda saya?" ungkap Yeoh

Yeoh mengatakan dia tidak pernah memiliki "mimpi" menjadi seorang aktris selama masa kecilnya. Itu adalah sesuatu yang jelas berubah kemudian, tetapi saat itu, dia puas dengan "keajaiban sinema" sebagai penonton. (OL-1)