Liam Hemsworth Siap Gugat Miley Gara-Gara Lagu Flowers

MELEDAKNYA lagu terbaru Miley Cyrus berjudul Flowers berbuntut panjang. Kabarnya mantan suami Miley Cyrus, aktor Liam Hemsworth akan menggugat Miley ke pengadilan terkait lagu Flowers yang menyinggung dirinya. Gara-gara lagu itu, Liam kehilangan kontrak serial The Witcher yang ditayangkan di Netfix. Kehadiran Liam di film The Witcher menggantikan Henry Cavill yang mengundurkan diri. Liam memerankan sosok Geralt of Rivia mulai sesi ketiga.

Dalam Twitter @CyrusOnStats, para fans Miley mengatakan bahwa kontrak Liam tidak diperpanjang di serial The Witcher karena para penonton tidak menginginkan sosok aktor itu. Selain itu Miley tidak pernah menyebutkan lagu itu tentang Liam Hemsworth.

Lagu Flowers yang dibawakan dan diciptakan lagunya oleh Miley Cyrus diluncurkan bertepatan dengan hari ulang tahun Liam Hemsworth, 13 Januari 2023. Lagu tersebut menjadi lagu pembuka albumnya terbarunya, Endless Summer Vacation dan isinya memberikan pesan cintailah dirimu sendiri.

Saat pertama kali lagu itu diluncurkan, para pendengar langsung suka dan mengaitkan dengan gagalnya pernikahannya dengan Liam Hemsworth. Tersebar rumor bahwa perceraian Miley dan Liam disebabkan Liam berselingkuh. Kabarnya Liam telah berselingkuh sebanyak 14 kali di rumah mereka di Malibu. Rumah di Malibu itu kini tinggal kenangan karena ludes terbakar saat terjadi kebakaran hutan di California. Rumah di Malibu terbakar disinggung di lagu Flowers.

Data dari Luminate, lagu Flowers berhasil memuncaki nomor 1 Billboard Hot 100 usai meraih 52,6 juta stream, 33,5 juta kali diputar di radio, dan 70 ribu unit terjual pada pekan pertamanya pada 13-19 Januari 2023. Lagu itu berhasil memecahkan rekor Spotify tembus 100 juta kali diputar secara global selama 7 hari dan menumbangkan BTS dengan lagu Butter. (Aceshowbiz.com/N-1)