Pandora: Beneath the Paradise akan Tayang di Disney+ Hotstar, 11 Maret

DRAMA Korea terbaru Pandora: Beneath the Paradise, yang dibintangi Lee Ji Ah akan tayang perdana di platform Disney+ Hotstar pada 11 Maret mendatang.

Drama itu diproduksi oleh Studio Dragon, anak perusahaan dari CJ ENM. Pandora: Beneath the Paradise dibuat oleh Kim Soon Ok, sosok di balik serial sukses The Penthouse: War in Life dan Return, serta disutradarai oleh Choi Younghoon.

Mengutip siaran pers Disney+ Hotstar, Selasa (28/2), drama itu mengikuti kisah Hong Taera (dimainkan oleh Lee Ji Ah) yang kehidupannya tampak sempurna sehingga membuat banyak orang iri kepadanya.

Taera menikah dengan seorang pengembang sukses dan hidupnya berjalan dengan sempurna. Namun, dia tidak dapat mengingat masa lalunya.

Kutukan itu mulai mengganggunya ketika ingatannya perlahan mulai kembali. Taera kemudian menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam sebuah permainan yang rumit.

Tergerak untuk mengambil alih kendali, melindungi keluarganya, dan membalaskan dendamnya kepada dalang di balik semua hal tersebut, Taera pun harus menanggalkan gaun malamnya yang elegan dan menggantinya dengan jaket kulit berlumur darah serta pistol kaliber 28.

Selain Lee Ji Ah, drama Pandora: Beneath the Paradise juga dibintangi oleh Lee Sangyun yang berperan sebagai Pyo Jaehyun, suami Taera dan pimpinan perusahaan Hatch.

Drama ini dimeriahkan oleh peran dari aktor-aktor seperti Jang Heejin, Park Kiwoong, hingga Bong Taegyu.

Serial drama Pandora: Beneath the Paradise dapat dinikmati di Disney+ Hotstar mulai 11 Maret 2023 dengan episode baru dirilis setiap Sabtu dan Minggu. (Ant/OL-1)