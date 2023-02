Persiapan Konser Dewa 19 di Bali Capai 70 Persen

PERSIAPAN Konser Dewa 19 "30th Berkarya" yang bakal digelar di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali pada 3 Maret 2023 sudah mencapai 70 persen.

Penanggung jawab Sagaphoria Aan Nugros di Denpasar, Bali, Selasa mengatakan konser yang sangat dinanti-nantikan Baladewa atau penggemar Dewa 19 tengah dipersiapkan maksimal oleh pihak Sagaphoria selaku promotor.

Dia mengatakan persiapan yang dilakukan pihak Sagaphoria, bisa dikatakan sangat cepat jika dibandingkan dengan promotor yang lain dimana dari pertama kali dibukanya penjualan tiket sampai pengurusan izin dan lain-lain, itu membutuhkan waktu kurang lebih selama dua Minggu.

"Untuk persiapan saat ini sudah 70 persen. Tinggal persiapan produksi area, seperti stage, lighting dan lain-lain, " kata Aan.

Konser yang merupakan bagian dari tour 30 kota Dewa 19 ini akan menampilkan full band Dewa 19, serta tiga vokalis, Ari Lasso, Marcello Tahitoe dan Virza.

Aan mengatakan untuk penjualan tiket saat ini masih berjalan karena itu, bagi masyarakat yang masih belum mendapatkan tiket, panitia akan kembali membuka penjualan tiket on the spot atau langsung di tempat konser.

"Kami mengingatkan kepada masyarakat yang ingin membeli tiket, agar lebih berhati-hati, jangan membeli di tempat yang tidak resmi. Diharapkan untuk membeli tiket di akun resmi Sagaphoria. Selain di akun resmi Sagaphoria, hari ini (Selasa-red), penjualan tiket ada di Enigma Garden. Dan nanti di venue juga ada tiket on the spot. Nanti kita cek dulu, kalau masih ada, akan dibuka on the spot," katanya.

Dia mengatakan pemilihan Bali terutama di Renon sebagai tempat digelarnya konser Dewa 19 kali ini, karena di Renon, kapasitas untuk indoor sangat mendukung. Selain itu, lapangan Renon yang berada di tengah kota, dan pihaknya juga ingin menonjolkan ikon Monumen Bajra sandhi sebagai ikon Provinsi Bali.

Melalui tema 30th Berkarya ini, pihak Sagaphoria berharap semua penggemar dapat merasakan euforia dan mengobati kerinduannya menyaksikan konser musik Dewa 19. Bahkan dari range tiketnya juga sangat reasonable, dan kantong juga masih masuk.

Dewa 19 yang menghadirkan Ari lasso, dangan 30 lagu, total waktu kira-kira 3,5-4 jam, pihak Sagaphoria meyakini ini akan bisa melepas kerinduan para Baladewa.

"Kenapa di Renon, karena di tengah kota. Saya juga mengambil ikonnya Bajra Sandhi sebagai ikonnya Provinsi Bali," kata Aan.

Terkait konser ini, panitia juga sudah berkoordinasi dengan jajaran terkait, baik TNI, Polri, dinas terkait, pecalang, desa adat, serta semua pihak yang terkait untuk suksesnya pergelaran konser tersebut.

"Kita sudah koordinasi dengan semua pihak terkait. Tinggal go show saja," kata dia.

Aan mengatakan untuk jadwal open gate, akan dimulai pukul 17.00 wita. Sedangkan, Dewa 19 akan tampil sekitar pukul 19.30 WITA.

"Ini konser tunggal. Begitu jreng, langsung Dewa 19 sampai selesai," katanya.

Sementara itu, untuk kenyamanan para pengunjung ke lokasi, panitia menyarankan agar bisa datang menggunakan sepeda motor maupun transportasi online, pasalnya, di lokasi dipastikan akan cukup padat.

"Kepada pengunjung, dilarang bawa makanan minuman dari luar. Semua fasilitas yang ada di dalam, baik itu toilet, mushola dan sebagainya. Di konser ini juga non alkohol. One gate system, kalau sudah masuk, tidak boleh keluar," katanya. (Ant/OL-6)