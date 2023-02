Besok, Andra and The Backbone Gelar Konser Tunggal di Palembang

GRUP musik, Andra and The BackBone siap membawa penonton bernostalgia melalui playlist andalan mereka yang hits pada dekade 2010-an dalam Indonesia HWG Event di Palembang, Sumatera Selatan.



Konser tunggal grup musik pop-rock yang digawangi Andra Ramadhan itu akan digelar di Gold Dragon Hall, Jalan R Soekamto, Palembang, Rabu 1 Maret 2023 dengan kapasitas jumlah penonton mencapai seribu orang.

Co-founder Promotor Indonesia HWG Event, Ivan Tanjaya, di Palembang, Selasa (28/2), mengatakan pada konser tersebut pihaknya mengusung keseruan pertunjukan antara kualitas musik prima dan gemerlap cahaya panggung bernuansa pop-rock yang kental.



Disamping konsep hiburan, ia pun memastikan, penyelenggaraan tetap mengedepankan aspek keamanan penonton sebagaimana ketentuan yang diberlakukan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kota setempat.

​​​​

HWG Event mengharapkan industri konser musik di Ibu Kota Sumatera Selatan ini bangkit kembali setelah vakum selama masa pandemi COVID-19 dua tahun lalu melalui konser ini.



"Sebab musik kita cukup lama berkabung dampak COVID-19, kehadiran Andra and The BackBone ini diharapkan dapat memicu semangat itu lahir kembali," kata dia.

Pada konser itu Andra cs akan membawa penonton untuk sejenak bernostalgia mengenang kisah asmara masa remaja melalui lagu hits andalan mereka, seperti "Sempurna" dan "Saat Dunia Masih Milik Kita".



Menurut dia, setiap hits yang sempat merajai tangga musik Indonesia satu dekade terakhir itu tentu akan disajikan dengan aransemen khas dari duo "satria gitar" Indonesia yang ada di Andra and The BackBone.



Keduanya yakni Andra Ramadhan yang sekaligus juga bermain gitar untuk grup musik Dewa-19, dan Stevie Item sebagai gitaris bergenre rock yang juga bergabung dengan grup musik death metal, DeadSquad.



Dari situ, ia menyebutkan, konser ini sesuai skena romansa yang dirindukan oleh para fans the backboners.



Sementara itu, melansir dari media sosial resmi, Andra and The BackBone menyampaikan sudah tidak sabar untuk manggung kembali berjumpa dengan para penggemar di Kota Palembang.



Mereka pun memastikan menyuguhkan pertunjukan musik yang hebat dan berbeda dari konser-konser sebelumnya. "Woah gak sabar untuk manggung di Palembang nemuin backboners! Nantikan penampilan kami ya, sampai berjumpa," kata Andra and The BackBone. (OL-6)