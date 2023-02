Reality Show Korea Selatan Kembali Menjadi Hit Global

TANTANGAN yang dibuat oleh para staff berdasarkan mitologi Yunani, yakni memegang batu tinggi-tinggi selama mungkin. Dealer mobil Korea Jo Jin-hyeong bertahan lebih dari dua jam, memikat penonton global dalam sebuah reality show yang dapat menandakan keberhasilan ekspor K-culture baru.

Setelah film-film seperti "Parasite" meraih Oscar dan serial TV termasuk "Squid Game" yang bertabur Golden Globe membantu mempopulerkan K-content di luar negeri, tokoh-tokoh industri mengatakan reality show berkualitas tinggi Korea Selatan mungkin akan mendominasi.

"Physical: 100", acara Netflix baru yang diikuti oleh penggemar olahraga Jo, menampilkan 100 pria dan wanita dalam kondisi fisik prima, termasuk mantan atlet Olimpiade Korea Selatan dan mantan tentara pasukan khusus, untuk melakukan tantangan yang sangat sulit.

Ini adalah seri tanpa naskah pertama yang menduduki puncak streaming non-Inggris, dibangun di atas popularitas "Singles Inferno", sebuah acara kencan Korea yang menjadi hit di seluruh dunia tahun lalu.

Bagian dari pesona acara tersebut adalah para kontestan, seperti Jo yang mulai pergi ke gym sebagai remaja kurus dan tidak pernah menjadi atlet profesional, menemukan bahwa dia dapat bertahan melawan beberapa orang terkuat Korea Selatan.

Pria berusia 41 tahun ini memenangkan salah satu kontes acara yang paling brutal, tantangan "Hukuman Atlas" yang terinspirasi mitos Yunani, di mana kontestan harus mengangkat dan memegang batu besar yang diperkirakan oleh kontestan binaragawan Kim Kang-min setidaknya seberat 50 kilogram.

Jo mengatur waktu dua jam 14 menit.

"Ketika saya mengangkatnya, saya pikir itu akan berakhir dalam waktu sekitar 30 menit," katanya kepada AFP, mengatakan dia terus berkata pada dirinya sendiri: "bertahanlah di sana hanya 10 menit lagi, lalu 10 menit lagi..."

Dia berada di urutan keempat secara keseluruhan dalam pertunjukan itu, sebuah pencapaian yang menurutnya pernah tidak terpikirkan.

"Saya mulai berolahraga di sekolah menengah karena saya terlalu lemah. Saya ingin menjadi lebih kuat," katanya, menjadi emosional saat memikirkan dirinya yang lebih muda, yang dia ucapkan terima kasih karena tidak menyerah.

Selama beberapa tahun terakhir, konten Korea Selatan telah menggemparkan dunia, dengan lebih dari 60 persen pemirsa Netflix menonton acara dari negara Asia Timur tersebut pada tahun 2022, menurut data perusahaan.

Netflix, yang telah menghabiskan lebih dari 1 triliun won ($759 juta) untuk mengembangkan konten Korea dari 2015 hingga 2021, mengatakan akan memperluas produksi reality show Korea Selatan tahun ini.

"Acara nonfiksi Korea belum populer sebelum Netflix mulai mengglobal," kata Don Kang, wakil presiden perusahaan untuk konten Korea.

“Ada beberapa hal yang kami lakukan untuk membuat tayangan lebih mudah dipahami oleh penonton global,” ujarnya, seperti menyederhanakan subtitle.

Dealer mobil Jo mengatakan menurutnya pertunjukan itu terbukti sukses di luar negeri karena rasa persahabatan yang tulus dalam komunitas olahraga Korea Selatan.

"Kami saling menyemangati dalam setiap pertandingan, saling menghibur ketika seseorang kalah," katanya kepada AFP.

"Kesehatan relatif" dari reality show Korea Selatan adalah bagian inti dari daya tarik mereka kepada penonton asing, kata Regina Kim, seorang penulis hiburan dan pakar K-content yang berbasis di New York City.

"Ini seperti menghirup udara segar bagi pemirsa Amerika yang mungkin bosan menonton bintang realita berhubungan atau berkelahi sepanjang waktu," katanya kepada AFP.

"Pasti ada lebih banyak reality show Korea yang menjadi populer di luar negeri, termasuk di AS," katanya, menunjuk pada format reality show Korea yang sukses yang telah menjadi waralaba global.

"Ada remake AS dari reality show Korea seperti 'The Masked Singer' dan 'I Can See Your Voice' yang sangat populer di sini," katanya, mengacu pada acara musik hit Korea Selatan yang kemudian diproduksi dalam bahasa Inggris oleh Fox.

Penggemar global "Physical: 100" menyebabkan beberapa kontroversi dengan mengadu kontestan dari jenis kelamin yang berbeda satu sama lain, menimbulkan pertanyaan tentang apakah itu adil. Pada akhirnya, lima kontestan teratas adalah laki-laki.

Tapi Jang Eun-sil, salah satu dari 23 wanita yang berkompetisi di acara itu, mengatakan kepada AFP bahwa dia menemukan formatnya "asli dan segar" dan itu membantu memotivasi dia melalui tantangan.

"Saya hanya memberikan yang terbaik setiap saat, jadi saya tidak menyesal dan tidak pernah berpikir itu tidak adil," kata pegulat berusia 32 tahun itu, yang dipuji secara luas atas kepemimpinan yang dia tunjukkan di acara itu.

Meskipun dia tidak menang, dia berkata bahwa berkompetisi memungkinkannya membawa olahraga kesayangannya ke khalayak yang lebih luas.

"Sejujurnya, gulat adalah olahraga yang tidak populer di Korea Selatan," katanya, menambahkan itu adalah "kehormatan besar", berkat dia, semakin banyak warga Korea Selatan yang menyadari keberadaan pegulat wanita.

Dia juga melihat masuknya penggemar global membanjiri akun media sosialnya. "Saya sekarang berencana menambahkan teks bahasa Inggris (ke saluran YouTube saya)," katanya. (OL-6)