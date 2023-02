BIGHIT Umumkan Pendaftaran Wajib Militer J-Hope BTS

PADA Minggu (26/02), BIGHIT MUSIC membagikan pemberitahuan berikut di Weverse terkait pendaftaran militer J-Hope:

"Halo. Ini BIGHIT MUSIC, kami ingin memberi tahu penggemar kami bahwa J-hope telah memulai proses pendaftaran militer dengan mengajukan penghentian penundaan pendaftarannya. Kami akan memberi tahu Anda tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya. Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk J-hope sampai dia menyelesaikan dinas militernya dan kembali dengan selamat. Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan untuk artis kami. Terima kasih."

Berusia 29 tahun minggu lalu, dia kemungkinan akan menerima draf pemberitahuannya selama beberapa minggu ke depan, seperti anggota Jin. Ia menjadi member BTS kedua yang akan menjalani wajib militer setelah Jin.

Dikenal sebagai dance leader grup, J-Hope hadir sebagai rapper, produser, penulis lirik, dan banyak lagi di BTS. Di luar penampilan luarnya yang ceria, ia sering membawa kesan disiplin dan mempesona pada saat yang bersamaan. Ia menjadi yang pertama dari grup yang melakukan debut solo tepat setelah grup mengumumkan perubahan fokus mereka ke proyek individu.

Lollapalooza menjadi salah satu sorotannya dari tahun sebelumnya, sepertinya dia baru saja memulai. J-Hope baru-baru ini merilis dokumenter solo, yang pertama dari grup yang mencatat perjalanan perilisan 'Jack In The Box', penampilan festival musiknya, serta semua di dalamnya. Pada akhirnya, ia mengumumkan proyek lain yang akan datang yaitu 'Hope On The Street', kemungkinan kelanjutan dari serial siaran langsung tarian sebelumnya yang akan memasuki hari-harinya sebagai underground dancer.

Sementara itu, J-Hope baru-baru ini diumumkan sebagai wajah terbaru dari merek fesyen mewah, Louis Vuitton dan menjadi anggota ketiga dari grup yang mendukung rumah mode setelah duta besar SUGA dengan Valentino dan Jimin dengan Dior. Pelantun 'Arson' itu sempat menghadiri peragaan busana merek tersebut awal tahun ini, mengambil alih Paris Fashion Week 2023. (OL-6)