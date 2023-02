J-Hope IN THE BOX Perlihatkan Jatuh Bangunnya J-Hope

JUNG Ho-seok atau dikenal sebagai J-Hope dari grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) biasanya tampil sambil menyunggingkan senyum saat di depan kamera.

Sosok J-Hope identik dengan keceriaan dan tawa kala bercengkerama dengan rekan-rekannya di BTS. Tapi, sosok ceria itu lenyap seketika kala penonton menyaksikan adegan awal J-Hope IN THE BOX, sebuah karya dokumenter yang menunjukkan perjalanan yang dilalui sang penyanyi rap selama 200 hari ketika membuat album solo perdananya dan sebagai solois melalui Jack In The Box.

Pada adegan awal film berdurasi sekitar 85 menit itu, J-Hope menunjukkan sisi suramnya kala menghadapi masalah di tengah pembuatan karya musiknya. Dia mengaku stres dan mengalami kebuntuan ide saat menulis lirik lagu agar sesuai harapannya.

J-Hope, yang lelah kemudian berkali-kali mencoba bangkit dan akhirnya dia memilih mengunjungi kediaman orangtuanya sekaligus tempat dia menghabiskan masa kecil.

Para penonton, yang mungkin juga penggemar BTS atau kerap disapa ARMY, bisa melihat tempat-tempat penting bagi hidup seorang J-Hope semasa masih menjadi Jung Ho-seok.

Canda dan tawa kembali sang idola hadirkan kala berbincang dengan orangtuanya. Gambaran besar rumah J-Hope, termasuk kamarnya semasa kecil, juga disematkan ke dalam film.

Wajah J-Hope dengan tampilan tanpa riasan sesekali dimunculkan.

Selain tentang persiapan album, penonton juga dapat melihat perjalanan J-Hope menuju penampilan debutnya di festival musik Lollapalooza 2022 hingga acara listening party, acara mendengarkan lagu sebelum dirilis, dari albumnya yang dihadiri para personel BTS.

Perjalanan J-Hope menuju area acara Lollapalooza 2022, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, ternyata tidak berteman sepi. Jimin, rekannya di BTS menemani J-Hope sepanjang perjalanan.

Para penonton bisa menyaksikan upaya Jimin menenangkan J-Hope yang sempat gugup termasuk dengan melontarkan candaan menyungging senyum.

Saat tampil di Lollapalooza 2022, selain materi solonya, J-Hope juga menampilkan beberapa lagu BTS, termasuk Dynamite, sebuah lagu berbahasa Inggris dalam album BE, yang dirilis pada 2020.

Film dokumenter J-Hope IN THE BOX sudah tayang pada 17 Februari 2023 di Disney+ Hotstar. (Ant/OL-1)