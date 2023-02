Warner Bros Umumkan Film Baru Lord of the Rings

SEJUMLAH film baru Lord of the Rings akan diproduksi oleh Warner Bros, studio Hollywood yang memproduksi trilogi karya Peter Jackson.

CEO perusahan induk Warner Bros, Discovery, David Zaslav, mengatakan bahwa kepala studio baru Mike De Luca dan Pam Abdy telah mencapai kata sepakat untuk memproduksi lebih banyak gilm berdasarkan novel fantasi karya JRR Tolkien itu.

"Hari ini, saya dengan bahagia mengumumkan Mike dan Pam telah menandatangani kesepakatan untuk membuat sejumlah film Lord of the Rings," ungkap Zaslav.

"Lord of the Rings merupakan salah satu kisah paling terkenal sepanjang masa. Karenanya kami sangat senang," lanjutnya.

Zaslav tidak menjelaskan lebih detail namun Jackson mengatakan dirinya dan timnya terus mendapatkan informasi mengenai rencana pembuatan film itu.

"Kami tidak sabar bertemu dengan mereka dan mendengar visi mereka mengenai film yang akan datang itu," ungkap Jackson

Tidak diketahui kisah apa yang akan diangkat di film Lord of the Rings terbaru itu.

Sebelumnya, September lalu, studio Amazon merilis musim pertama serial televisi The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Serial itu merupakan prekuel dari buku Lord of the Rings dan direncanakan tayang dalam lima season dengan biaya produksi total lebih

dari US$1 miliar.

Film Lord of the Rings karya Jacksin sukses meraup pendapatan hampir US$3 miliar di bioskop dan memenangkan 17 Piala Oscar, termasuk untuk kategori film terbaik pada 2003 untuk film pamungkas, The Return of the King.

Trilogi berikutnya yang dibuat berdasarkan buku karya Tolkien, The Hobbit, juga meraih sukses di Box Office, meski mendapat banyak kiritik. (AFP/OL-1)