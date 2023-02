Umumkan Album Baru, Vallis Alps Rilis Single Higher Than This

VALLIS Alps mengumumkan album terbaru mereka, Cleave, yang akan dirilis pada 24 Agustus 2023 mendatang melalui The Orchard (Jungle Giants, Jorja Smith, Skepta). Mereka juga membagikan single terbaru mereka, Higher Than This, dengan video klip yang disutradarai Tanmay Chowdhary (Young The Giant).

Cleave merefleksikan perjalanan pribadi dua personel Vallis Alps, Parissa Tossif dan David Ansari, yang penuh perpisahan. Sebuah pernyataan tentang evolusi, album ini menggambarkan bagaimana perpisahan dalam hidup dapat membawa kekuatan.

Album terbaru mereka mendatang menjadi simbol dari perpecahan dalam berbagai bentuk – kehidupan secara emosional, baik dalam hal keluarga, panggilan hidup, migrasi, dan lainnya.

Cleave mengangkat dua pribadi yang membentuk Vallis Alps. Dua pribadi yang mampu tumbuh bersama meski keduanya berbeda. Sebuah refleksi dari pertemanan dan persaudaraan mereka, yang tumbuh semakin dekat dibanding sebelumnya.

Vallis Alps bercerita, "Album kami muncul dari sebuah proses yang panjang, terkadang melelahkan dan indah. Lagu-lagu ini merupakan cara bagi kami untuk mendalami tantangan dalam persahabatan kami, perubahan besar dalam hidup kami, hubungan dengan orang-orang di sekitar kami, dan siklus hidup yang belum pernah kami jelajahi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan, dan kami ingin membawakan hal yang asli dan murni, dan ini menjadi panduan kami dalam menulis lagu. Apakah tema dan instrumennya sesuai dengan semangat kemurnian yang ingin kami bagikan pada dunia. Album ini membawa kami lebih dekat dengan jati diri kami, dan merupakan evolusi bagi kami seraya kami belajar untuk menghadapi tingkat kerumitan yang baru dalam hidup dan berpegang teguh pada kekuatan kami – jauh berbeda dari tahun-tahun awal Vallis di mana kami mencoba untuk melakukan semuanya sendiri."

Di saat yang sama, mereka turut merilis single ketiga dari album Cleave, yaitu Higher Than This, sebuah single electro-synth pop yang membawa pesan altruisme dan karma.

Terinspirasi dari pengalaman Parissa dengan seksisme, Higher Than This menampilkan prospek dari hidup yang meremehkan orang lain dan membandingkan dengan kemungkinan hidup yang lebih baik dibanding yang ada sekarang.

Dengan ketukan sederhana yang diubah menjadi sebuah perkusi eksotis seperti musik-musik yang dihasilkan Chris Martin, Vallis Alps menghadirkan suasana dunia lain dalam Higher Than This, yang disatukan dengan vokal yang luas dan menggugah seperti London Grammar.

Higher Than This menjadi kelanjutan dari musik-musik baru Vallis sejak lima tahun terakhir, termasuk single Set It Off, Set It Right dan On The Eve Of The Rush, yang disebut sebagai musik yang "luas dan menggugah semangat" oleh RUSSH Magazine, "electro-house bersemangat" oleh Music Feeds, dan "lebih besar daripada apa pun yang pernah dilakukan oleh keduanya di masa lalu" oleh The Music.

Dengan single terbaru mereka, Vallis Alps kembali berkolaborasi secara visual dengan Tanmay Chowdhary yang mengungkapkan, "Untuk menginterpretasikan Higher Than This, aku menggunakan sebuah struktur untuk merepresentasikan kerapuhan ego pria, dalam bentuk pembangkit listrik yang sudah ditinggalkan di tepi pantai yang menurutku merefleksikan hal ini dengan sempurna. Video ini menampilkan pria-pria yang menjaga berlian di pembangkit listrik yang menjulang tinggi ini. Parissa berperan sebagai pihak yang menyusup ke area pembangkit listrik ini, dan kekalahan para pria menggambarkan refleksi dari diri mereka sendiri. Film ini mengeksplorasi perjalanan emosional di album mereka."

Tentang Higher Than This, Parissa bercerita, "Aku terus-menerus merefleksikan pengalamanku sebagai seorang perempuan di dunia yang tak setara. Aku memikirkan keindahan, kekuatan, dan kemurahan hati para perempuan yang terus memilih untuk maju meskipun menghadapi berbagai rintangan. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih tinggi dari semua ini. Saat menulis lagu ini, aku berdiskusi dengan Vetta Borne yang ikut menulis lirik bersama ini, tentang betapa terhambatnya masyarakat karena kita terus gagal memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dibandingkan pada laki-laki, dan tak menunjukkan rasa hormat yang sebenarnya mereka layak dapatkan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi kita sebenarnya dan apa yang bisa kita capai di berbagai area kehidupan, jika kita belum bisa mengatasi ini."

Vallis Alps merilis single perdana mereka Young (bersertifikat ARIA Gold) pada 2015 yang dilanjutkan dengan EP perdana mereka.

Mereka kemudian membagikan EP ke-2 mereka pada 2017 berjudul Fable serta single So Settled dan Oceans, yang meraih berbagai pujian internasional; dan masuk di triple j's Hottest 100 dari 2015 hingga 2017; menjual habis tiket 40 konser mereka di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan Australia dan tampil di berbagai festival seperti SXSW, The Great Escape, Reading and Leeds Festival, Splendor In The Grass, Falls Festival, dan banyak lagi; serta merilis remix untuk musik Troye Sivan dengan EASE dan Matt Maeson untuk Hallucinogenics bersama cover New Slang dari The Shins untuk triple j's Live A Version.

Sebagai musisi independen, Vallis Alps patut berbangga telah berhasil mengumpulkan lebih dari setengah miliar stream secara global. (RO/OL-1)