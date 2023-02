Ternyata, Billie Eilish Pakai Custom Outfit Buatan Remaja Bandung

CUSTOM outfit buatan remaja 17 tahun dari jenama fesyen asal Bandung dressedlikeparents dikenakan oleh Billie Eilish untuk melengkapi penampilannya di konser Amerika Serikat (AS).

Cerita itu dibagikan Sonia D Wiriadinata, ibu dari Callista Aldenia, yang membuat dan mendesain pakaian tersebut, melalui akun Instagram dan TikTok.

Pencapaian itu juga mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam unggahannya di Instagram.

"Keren banget, kan! Penyanyi terkenal aja sudah pakai jenama buatan Indonesia, sobat kapan? Yakin mau sebatas lihat-lihat aja?" tulis Kemenparekraf, yang juga diunggah ulang oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Minggu (26/2) malam.

Total terdapat empat set custom outfit yang dipesan Billie melalui pengarah gayanya (fashion stylist) pada tahun lalu.

Salah satu outfit itu berupa longsleeve yang diberi nama the clash blue stripe, akhirnya dikenakan Billie untuk jamming di konser Olivia Rodrigo, tahun lalu.

Menurut Sonia, jenamanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengerjakan proyek custom outfit tersebut. Bahkan, anaknya rela untuk lembur dan tidak mengikuti ujian demi mengejar tenggat waktu pengerjaan outfit.

"Bikin project ini lamanya sekitar dua bulan, sampai ada drama nangis-nangis, bermalam-malam lembur, sampai nggak ikut ujian karena ngejar deadline. Alhamdulillah your hardwork finally paid off, you deserve it," tulis Sonia di Instagram-nya.

Menurut cerita yang dibagikan Sonia melalui Instagram-nya, sejak kecil, Callista memang suka menggambar mulai dari anime hingga desain pakaian.

Outfit yang dipesan Billie tersebut, menurut dia, dikerjakan dengan sangat detail dan tidak bisa main-main. Sonia mengaku dirinya juga tidak menyangka bahwa anaknya memiliki bakat untuk menjadi desainer. (Ant/OL-1)