3 Fakta Menarik tentang Lee Jae Wook

AKTOR asal Korea Selatan Lee Jae Wook pada Sabtu (25/2) malam telah menggelar jumpa penggemar perdananya di Jakarta melalui acara bertajuk “2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting In Jakarta”.



Selama sekitar dua setengah jam yang dipandu oleh pembawa acara Indra Herlambang, seluruh penggemar yang hadir di The Kasablanka Hall diajak untuk lebih dekat lagi dan mengenal seluk-beluk tentang Lee Jae Wook.



Berikut kami rangkum sederet fakta menarik seputar bintang drama "The Alchemy of Souls" itu yang dia bocorkan sendiri kepada penggemar di Jakarta.



Bahagia versi Lee Jae Wook



Lee Jae Wook mengakui bahwa momen jumpa penggemar secara langsung di Jakarta itu merupakan momen yang membuatnya bahagia. Bahkan, mendengar teriakan semangat dari penggemar pun dia ikut bahagia.



Terkait karier, puncak kebahagiaan bagi Lee Jae Wook yaitu ketika dirinya bisa mendapatkan penghargaan. Dia juga bahagia apabila syuting proyek film maupun drama dapat berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik.



Aktor berusia 24 tahun itu juga bahagia sebab dirinya masih berusia 20-an sehingga masih memiliki energi yang besar untuk menjalani tur jumpa penggemar ke beberapa kota di Asia.



"Pada saat tur fan seperti ini, kakak-kakak staf yang mengikuti saya sebetulnya kelelahan. Jadi saya saja yang semangat, nih, soalnya yang lain itu lebih repot, ya. Oleh karena itu saya merasa bahagia saya masih usia 20-an," kata Lee Jae Wook melalui penerjemah.



Selain soal bahagia, bagi Lee Jae Wook, keseimbangan merupakan sesuatu yang penting. Sebelumnya pada konferensi pers Jumat (24/2), aktor itu mengungkap, hari yang sempurna versinya yaitu bisa makan secara teratur tiga kali sehari dan setelahnya bisa beristirahat secara penuh.



Saat mendapatkan waktu istirahat yang sebentar, Lee Jae Wook lebih memilih untuk di rumah saja. Namun jika waktu liburnya panjang, dia memilih untuk hang out bersama teman-temannya.



Serba-serbi soal asmara versi Lee Jae Wook



Lee Jae Wook sendiri percaya dengan cinta pada pandangan pertama dan mengakui pernah mengalaminya. Tipe pacar yang diinginkan Lee Jae Wook yaitu memiliki sifat yang ramah kepada semua orang, memiliki kepribadian ekstrovert, dan memiliki selera humor yang sama dengannya.



Ketika nge-date, Lee Jae Wook lebih memilih untuk berkencan tanpa rencana dan ingin mengikuti kemauan pacar ke mana pun tempat yang dikunjungi.



Jika menemui konflik yang terkait hal-hal kecil dengan pacar, dia memilih untuk segera berdamai. Jika Lee Jae Wook berada di pihak yang melakukan kesalahan, dia memilih untuk segera meminta maaf kepada sang pacar.



Persiapan untuk nge-date ala Lee Jae Wook



Para penggemar yang memimpikan untuk bisa nge-date bareng Lee Jae Wook, hal-hal ini perlu Anda ketahui. Lee Jae Wook rupanya akan memasang beberapa alarm agar dirinya bisa bangun tepat waktu.



Saat bersiap diri menjalani hari, dia akan mandi terlebih dahulu dengan urutan membersihkan wajah, rambut, dan badan. Lee Jae Wook mengaku dirinya tidak menggunakan skincare lebih dari tiga dan mengaku hanya memakai lotion saja.



Untuk nge-date perdana, Lee Jae Wook pilih gaya berpakaian yang normal dan kasual. Saat menggunakan parfum, dia akan menyemprotkannya di tempat yang lain terlebih dahulu.



Lee Jae Wook akan mengikuti tempat nge-date yang disukai pacarnya. Untuk pertemuan pertama, Lee Jae Wook mengutamakan makanan yang disantap bersama pacar harus terasa lezat dan memilih untuk menarikkan kursi untuk sang pacar saat tiba di restoran. (Ant/OL-6)