Meski Pendapatan Menurun, Ant-Man Bertahan di Puncak Box Office

FILM Ant-Man and the Wasp: Quantumania mengalami perosotan pendapatan namun tetap bertahan di puncak Box Office dengan raihan US$32,2 juta.

Film superhero terbaru Marvel itu mengalami penurunan pendapatan sebesar 70% dibandingkan raihan pada pekan lalu namun tetap bertahan di puncak Box Office.

Film produksi Disney itu kembali menghadirkan Paul Rudd sebagai Ant-Man dan Evangeline Lilly sebagai the Wasp.

Posisi kedua, dengan raihan US$23,1 juta ditempat oleh film komedi horor, Cocaine Bear.

Film itu dibuat berdasarkan kisah nyata tetang seekor beruang hitam yang menemukan kokain di huta Tennesse dan memakannya.

Tempat ketiga juga ditempati film pendatang baru, Jesus Revolution, yang meraup pendapatan sebesar US$15,5 juta.

Joel Courtney dan Kelsey Grammer membintangi film yang berkisah mengenai gerakan Jesus di Claifornia pada 1960-an.

Posisi keempat ditempati oleh Avatar: The Way of Water yang meraup pendapatan sebesar US$4,7 juta di pekan ke-11 film itu di Box Office.

Posisi kelima ditempati oleh film keluarga Puss in Boots: The Last Wish, yang meraup pendapatan sebesar US$4,1 juta. (AFP/OL-1)