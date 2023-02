Film Perang Terbaik, Ada yang Diangkat dari Kisah Nyata

APAKAH kalian termasuk orang yang suka dengan film perang? Tepat sekali, film bertema perang memang memiliki nilai-nilai cerita dan keasyikan tersendiri saat melihatnya. Bahkan semua keseruan mulai dari action, thriler, drama, sampai komedi bisa muncul dengan latar medan perang.

Yuk, simak rekomendasi film perang terbaik sepanjang masa yang beberapa di antaranya diangkat dari kisah nyata.

1. Saving Private Ryan (1998)

Film berikutnya yang layak masuk daftar 25 film perang terbaik sepanjang masa adalah Saving private Ryan yang tayang pada 24 Juli 1998.

Film yang disutradarai Steven Spielberg ini jadi nominasi terbaik Oscar dengan genre drama dan perang. Dibintangi Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore dan kawan-kawan ini menceritakan tentang regu militer khusus yang menyelamatkan Ryan (diperankan oleh Matt Damon) dari serangan Jerman yang merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat.

2. Apocalypse Now (1979)

Film perang lawas yang layak masuk daftar 25 film perang terbaik berikutnya adalah Apocalypse. Tayang pertama kali pada 15 Agustus 1979, film garapan Francis Ford Coppola ini bercerita tentang Willard yang diperankan Marin Sheen bertugas untuk membunuh kolonel Amerika yang berkhianat di tengah kegilaan Perang Vietnam saat itu.

Bahkan banyak adegan dan dialog dalam film ini yang menjadi ikonik dalam dunia perfilman. Salah satunya lagu yang berjudul Ride of The Valkyries yang ada di opera karya Richard Wagner yang sangat populer saat itu. Keseruan dalam film Apocalypse Now sayang untuk dilewatkan karena meskipun film lawas, karya ini masih layak untuk dinikmati hingga sekarang.

3. Braveheart (1995)

Film berjudul Braveheart adalah film perang kerajaan terbaik sepanjang masa yang wajib kalian tonton. Disutradarai oleh Mel Gibson, film ini tayang pada 25 mei 1995 dengan genre biografi, drama, dan sejarah.

Film yang dibintangi Sophie Marceau, Mel Gibson, Patrick McGoohan dan kawan-kawan ini bercerita tentang perjuangan prajurit Skotlandia melawan kerajaan Inggris yang kejam di abad ke-13. Film perang ini seru untuk ditonton karena fokus pada kisah pahlawan Skotlandia bernama William Wallace yang diperankan oleh Mel Gibson.

4. Hacksaw Ridge (2016)

Hacksaw Ridge adalah film yang diangkat dari kisah nyata seorang prajurit perang Amerika Serikat bernama Desmond Doss yang diperankan oleh Andrew Gefield.

Tayang pada 4 November 2016, film yang disutradarai Mel Gibson ini bercerita tentang sang prajurit Doss tersebut adalah penganut agama Kristen yang sangat taat. Ia terjun ke medan pertempuran Perang Dunia II yang sangat kejam.

Doss enggan untuk membunuh, memegang senjata atau melukai seseorang meskipun lawannya sekalipun, sampai akhirnya pasukan mereka terdesak dan harus melawannya.

5. Dunkirk (2017)

Dunkirk merupakan salah satu film perang terbaik yang diangkat dari kisah nyata di tahun 1904. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini tayang pada 21 Juli 2017.

Film bergenre aksi, drama dan sejarah ini bercerita tentang penyelamatan tentara Inggris yang sudah terdesak oleh sekutu pada Perang Dunia II.

Film perang ini menyuguhkan sinematografi yang akan memanjakan mata para penontonnya.

6. Pearl Harbor (2001)

Pearl Harbor merupakan film perang yang tayang pertama kali pada 25 Mei 2001. Film ini disutradarai oleh Michael Bay dan mengambil latar perang dari peristiwa penyerangan Pearl Harbor oleh tentara Jepang.

Film ini bercerita tentang pertemanan Kapten Rafe dan Danny yang berseteru karena masalah asmara. Hal itu membuat Pearl Harbor menjadi salah satu film perang dengan bumbu drama romantis terbaik yang sayang untuk dilewatkan.

7. 1917 (2019)

1917 adalah film perang terbaik garapan Sam Mendes yang tayang pada 4 Desember 2019. Film ini bercerita tentang pasukan Inggris yakni dua tentara bernama Blake yang diperankan Dean Charles Chapman dan Schofield yang diperankan George Mackey untuk menyelesaikan misi spesial. Mereka berdua harus memperingati pasukan Inggris dari rencana serangan Jerman.

8. The Kill Team (2019)

Film The Kill Team garapan Dan Krasuss ini menampilkan kegilaan seseorang yang sangat seru untuk ditonton.

Tayang pada 25 Oktober 2019, film ini bercerita tentang tentara muda bernama Andrew Briggman yang diperankan Nat Wolff telah mengalami krisis moral dan konflik di Afghanistan. The Kill Team adalah film adaptasi dari film dokumenter dengan judul yang sama.

9. The Battle of Jangsari (2019)

Film perang terbaik berikutnya berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Battle of Jangsari garapan sutradara bernama Kwak Kyung Taek dan Kim Tae Hoon.

Tyang pada 25 desember 2019, film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang terseret dalam perang korea yang mengerikan.

Kisah dalam film ini rupanya diadaptasi dari kisah nyata 772 tentara mahasiswa yang berpartisipasi dalam perang Incheon. Film ini juga melibatkan aktris Hollywood Megan Fox yang berperan sebagai reporter yang meliput perang tersebut.

10. American Sniper (2015)

Jika kalian menyukai film tembak-tembakan maka bisa menonton film American Sniper garapan Clint Eastwood. Tayang pada 6 Maret 2015, film ini bercerita tentang seorang sniper atau penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki Amerika Serikat yakni Chris Kyle yang diperankan oleh Bradley Cooper.

Keseruan film ini ada pada pertentangan batin Chris saat berperang di Irak karena harus membunuh dan menyelamatkan banyak orang. Hal itulah yang membuat film ini juga cukup mengharukan karena perjuangan Chris.

11. A Hidden Life (2019)

A Hidden Life menceritakan tentang seorang pria bernama Franz (August Diehl) yang menolak ikut berperang bersama tentara Jerman di bawah Nazi. Sayangnya, penolakan Franz untuk berperang justru dibalas dengan hukuman yang kejam.

Di situs IMDB, film ini mendapatkan rating cukup baik yakni 7,4. Soal penghargaan, film A Hidden Life telah memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi seperti Cannes Film Festival dan Austin Film Critics Association.

12. Greyhound (2020)

Rekomendasi film perang terbaik yang terakhir adalah Greyhound. Film yang dibintangi oleh Tom Hanks ini menceritakan tentang komandan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas untuk mengawal kapal perang kecil dengan menggunakan kapal perang bernama Greyhound. Sayangnya, saat berlayar di tengah laut kapal ini diserang oleh kapal selam milik tentara Jerman.

Film ini disutradarai oleh Aaron Schneider dan diadaptasi dari novel best seller karya C.S Forester berjudul The Good Shepherd. Film Greyhound berhasil memenangkan satu piala Oscar di tahun 2021 yakni dalam kategori Best Sound.