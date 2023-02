Trio Besixxs Rilis Single So Into You

TRIO musik Besixxs, yang beranggotakan Crez, Bima, dan Popo, melakukan comeback dengan karya terbaru berupa single berjudul So Into You, yang mengusung nuansa tahun 80-an.

"Di lagu ini, kita lebih eksplorasi nuansa tahun 80-an," kata Crez melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (23/2)

"Selain itu, konsep visual dari lagu ini juga berbeda dari single sebelumnya, termasuk dalam penggarapan artwork," timpal Popo.

Lagu tersebut ditulis oleh Bima dan diproduseri sendiri oleh Besixxs. Sementara proses mixing dan mastering-nya dilakukan oleh Rizky Wahyudi.

Membawa genre elektronik, Bima mengatakan So Into You bercerita tentang hubungan antara pasangan yang sudah mengenal luar dalam, bahkan tentang hal kecil sekalipun.

"Kenalnya baik dalam hal kecil sampai ke pemikiran ke depan dari mereka berdua. Ini adalah hal yang terjadi karena adanya chemistry yang dibangun dengan baik oleh pasangan tadi," kisah Bima.

Ia menambahkan, hal tersebut tentu sangat relevan dengan pengalaman banyak orang, terutama mereka yang tengah dimabuk asmara dan menemukan tambatan hatinya.

Lewat lagu So Into You, Besixxs percaya bahwa selera musik yang tersambung antara satu sama lain akan mempermudah hubungan seseorang dengan pasangannya.

Untuk itu, Besixxs berharap lagu tersebut dapat mewakili perasaan dari tiap pasangan yang tengah memadu asmara.

So Into You dari Besixxs telah dapat dinikmati di seluruh digital streaming platform di Indonesia. Sementara video musiknya sudah dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Besixxs. (Ant/OL-1)