Akan Tampil di Joyland Festival Bali, Black Country, New Road, Bagikan Video Konser

MENJELANG penampilan mereka di festival musik Joyland Festival Bali, Maret mendatang, band rock eksperimental asal Inggris, Black Country, New Road, membagikan sebuah film istimewa via YouTube yang merangkum konser 3 malam mereka di Bush Hall London, Desember 2022 lalu.

Konser mereka di Bush Hall menjadi titik baru dalam perjalanan mereka sebagai sebuah band.

Pada awal 2022, mereka merilis album kedua mereka, Ants From Up There, yang sukses mencapai nomor #3 di tangga lagu album Inggris (album Top 5 kedua mereka dan dirilis dalam jangka waktu 1 tahun setelah album perdana mereka For the first time, yang mendapatkan nominasi Mercury Prize).

Album kedua mereka mendapatkan sambutan hangat dari para penikmat musik serta kritikus musik dari publikasi ternama di seluruh dunia yang memberikannya 5 bintang dan menempatkannya dalam beragam daftar album terbaik tahun 2022.

Media tanah air turut mengakui album Ants From Up There, termasuk Whiteboard Journal dan The Jakarta Post.

Semua sambutan positif terus mengalir untuk mereka meski Isaac Wood, frontman Black Country, New Road, mengumumkan pengunduran dirinya, beberapa hari sebelum album Ants From Up There dirilis.

Keenam personel Black Country, New Road saat ini, yaitu Lewis Evans, May Kershaw, Georgia Ellery, Luke Mark, Tyler Hyde, dan Charlie Wayne kemudian menulis materi-materi baru untuk mereka tampilkan secara langsung.

Selama 2022, penampilan live mereka menghibur ribuan orang di sejumlah festival ternama dunia termasuk Primavera, Green Man, dan Fuji Rock seraya mereka terus mengolah lagu-lagu yang masih sangat baru secara langsung di atas panggung.

Uniknya, Black Country, New Road memilih untuk tidak mengambil jalan yang serba konvensional. Memang para penikmat musik mereka mendapatkan delapan lagu baru dari band asal Inggris ini. Namun materi-materi baru tersebut hanya dapat dinikmati secara langsung.

"Kami tidak ingin merekam sebuah album studio," ujar pianis Black Country, New Road, May Kershaw, yang mengambil alih bagian vokal bersama saksofonis Lewis Evans dan bassis Tyler Hyde. "Kami menulis materi baru yang sengaja ditulis untuk kami tampilkan secara langsung."

Hasilnya adalah sebuah penampilan live dari konser 3 malam mereka di Bush Hall London yang diabadikan dalam bentuk film, disutradarai oleh Greg Barnes dan diramu oleh kolaborator PJ Harvey yaitu John Parish.

"Merekam momen-momen penting ini menjadi prioritas kami," ujar Lewis Evans. "Sebuah kapsul waktu yang merangkum delapan bulan tersebut di mana kami memainkan lagu-lagu baru ini selama tur."

Meski lagu-lagu baru Black Country, New Road belum diabadikan lewat sebuah album studio, 3 konser pada Desember tersebut menjadi saksi penting di mana para penikmat musik mereka dapat menyanyikan semua lirik lagu-lagu baru Black Country, New Road yang mereka pelajari lewat video-video YouTube dan cuplikan-cuplikan pendek online.

Hal tersebut merupakan bukti dari kerja keras Black Country, New Road serta dedikasi para penikmat musik mereka.

Film terbaru mereka memang menjadi platform bagi musik terbaru Black Country, New Road. Namun, mereka ingin film ini menjadi sebuah karya tersendiri.

"Kami ingin semuanya menaruh fokus di film ini," ujar Charlie. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anda seakan-akan sedang menyaksikan kami langsung saat menonton film ini. Ini bukan sebuah album di mata kami, namun sebuah penampilan langsung."

Black Country, New Road dijadwalkan tampil untuk pertama kalinya di Indonesia di Joyland Festival Bali yang siap digelar pada 17, 18 dan 19 Maret 2023 di Peninsula Island, Nusa Dua.

Mereka akan berbagi panggung dengan Phoenix dan Sigrid, serta musisi-musisi ternama Indonesia termasuk Yura Yunita, Kunto Aji, Hindia, The Adams, Dipha Barus, dan sebagainya. Tiket 3 Day Pass Joyland Festival Bali dimulai dari harga Rp688.000. (RO/OL-1)