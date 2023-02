Summerhype Festival 2023 Siap Gelegarkan Surabaya Bersama Hoobstank

SummerHype Festival 2023 yang merupakan ajang festival musik pop rock di Indonesia, kini hadir di salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya.

Yang awalnya akan diadakan di Bali, confirmed akan diselenggarakan di Surabaya, pada Jumat, 3 Maret 2023 di JatimExpo, Surabaya, Jawa Timur dengan venue indoor yang lebih nyaman. Bisa dibilang kota Surabaya ikonis sebagai barometer musik rock Indonesia.

SummerHype Festival 2023, menampilkan band pop rock Indonesia legendaris, seperti Ungu, /Rif, Boomerang Reload. dan Kotak yang menjadi line up acara ini.

Selain itu yang menjadi highlight dari festival musik ini adalah group band asal Amerika Serikat (AS), Hoobastank yang tampil perdanadi Indonesia tepatnya Surabaya.

Hoobastank yang dikenal dengan aliran rock modern ini akan menyuguhkan lagu-lagi hits mereka seperti Running Away (2001), Crawling In The Dark (2001), TheReason (2003), dan masih banyak lagi.

Ghype telah membuka sesi penjualan tiket Presale 1 dengan harga khusus, melalui official ticketing partners yaitu tiket.com.

Dan, tiket Presale 1 sudah sold-out lho! Yuk, buruan untuk beli tiket Presale2, dengan harga khusus sebelum kehabisan.

Tiket SummerHype Festival untuk sesi Presale 2 sudahmulai dijual dengan waktu terbatas seharga Rp 450.000 (Festival) dan Rp 800.000 (VIP Interfest), dan untuk harga normal Rp 750.000 (Festival) dan Rp 950.000 (VIP Interfest), khusus kategori VIPseatingdan festival standing dimana harga tersebut belum termasuk pajak.

Untuk informasi resmi dan berita terupdate, Anda bisa melihat melalui akun Instagram@gudhypedan@summerhype.festival. (RO/OL-09)