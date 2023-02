Percaya Diri, Motivasi, dan Produktivitas, Tiga Mood Teratas Spotify 2023

TAHUN 2023 memang baru berjalan satu bulan, tetapi Spotify telah melihat nuansa atau mood serta tren musik teratas yang naik daun tahun ini.

Berdasarkan playlist yang dibuat dan musik yang paling sering didengarkan oleh pengguna secara global, tiga mood teratas tahun ini adalah tentang rasa percaya diri, motivasi, dan produktivitas.

Ketiga mood yang sedang naik daun di kancah global ini juga berlaku di Indonesia. Hal itu menunjukkan para pendengar membutuhkan energi positif dan semangat untuk mengawali tahun ini.

Berikut ini adalah daftar lagu dan playlist yang sedang didengarkan oleh pendengar di Indonesia dan seluruh dunia.

Mood teratas #1: Percaya diri

Lagu-lagu yang bernuansa percaya diri memiliki lirik yang mendorong pendengarnya untuk mencintai dan mensyukuri kelebihan serta menerima kekurangan diri sendiri. Beberapa di antaranya juga mengajak pendengar untuk belajar dari masalah serta kegagalan di masa lalu untuk bangkit dan menang.

Berikut ini adalah berapa lagu Confidence-Boosters yang membangkitkan rasa percaya diri, yaitu Flowers oleh Miley Cyrus, Confident oleh Demi Lovato, Boss Bitch oleh Doja Cat, Applause oleh Lady Gaga, NO oleh Meghan Trainor, Tutur Batin oleh Yura Yunita, dan Manusia Kuat oleh Tulus.

Mood teratas #2: Motivasi

Pada umumnya, lirik dari lagu-lagu yang masuk pada mood ini memotivasi pendengar agar tetap tegar menghadapi rintangan, percaya pada proses, tetap gigih, dan semangat dalam mengejar mimpi.

Berikut ini beberapa Motivation Music yang mampu membuat para pendengar terus bergerak maju, seperti Unstoppable oleh Sia, Believer oleh Imagine Dragons, I’m Good (Blue) oleh Bebe Rexha dan David Guetta, Stronger (What Doesn't Kill You) oleh Kelly Clarkson, Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) by Macklemore & Ryan Lewis, Untuk Hati yang Terluka oleh Isyana Sarasvati, dan Rehat oleh Kunto Aji.

Mood Teratas #3: Produktivitas

Mulai dari musik yang santai hingga lagu yang bersemangat, Spotify punya rekomendasi lagu yang pas untuk menemani waktu bekerja supaya tetap fokus.

Berikut adalah lagu-lagu Productivity Bops untuk meningkatkan produktivitas, di antaranya: Good Days oleh SZA, Successful oleh Ariana Grande, We Can’t Stop oleh Miley Cyrus, Mastermind oleh Taylor Swift, 9 to 5 oleh Dolly Parton, Evaluasi oleh Hindia, dan Buka Semangat Baru oleh Ello, Barry, Ipang, Lala Karmela.

Pendengar juga dapat menikmati lebih banyak lagu yang sesuai dengan rangkaian mood teratas ini, dengan mendengarkan beberapa rekomendasi playlist dari Spotify seperti Confidence Boost, Feelin’ Myself, Good Vibes, neon cowgirl, dan Peluk Diri untuk mendorong kepercayaan diri; Training Montage, Pumped Pop, Feeling Accomplished, Fresh Air, dan Yang Penting Happy untuk memberikan motivasi; plus Chill Tracks, Sunny Day, Your Favorite Coffeehouse, Ready For The Day, dan Lebih Produktif untuk meningkatkan produktivitas. (RO/OL-1)