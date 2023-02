Ant-Man Puncaki Box Office 

FILM produksi Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania sukses memuncaki Box Office Amerika Utara setelah meraih pendapatan sebesar US$118 juta.

Jumlah itu melebihi perkiraan dan membuat film superhero Marvel terbaru itu menadi salah salah satu film dengan pendapatan terbsar sepanjang sejarah saat hari libur akihir pekan President Day.

"Bahkan di tingkat Marvel, raihan ini sangat luar biasa. Di tengah review yang kurang apik dan tanggapan dingin penonton, film ini meraup hasil yang apik," ujar analis David A Gross dari Franchise Entertainmet Research.

Film yang dibintangi Paul Rudd dan Evangeline Lilly itu unggul jauh dari para pesaingnya.

Posisi kedua ditempati oleh Avatar: The Way of Water yang meraup pendapatan sebesar US$7.5 juta meski film itu secara keseluruhan meraup pendapatan total sebesar US$2,24 miliar.

Hal itu membuat film Avatar kedua buatan James Cameron itu menduduki peringkat tiga film terlaris sepanjang masa, menggusur posisi Titanic, yang saat ini tengah tayang kembali di bioskop dalam rangka perayaan 25 tahunnya.

Film keluarga buatan Universal, Puss in Boots: the Last Wish, menduduki peringkat ketiga dengan raihan US$7,4 juta.

Posisi keempat diduduki pemuncak Box Office pekan lalu, Magic Mike's Last Dance. Film yang kembali dibintangi Channing Tatum itu meraup pendapatan sebesar US$5,8 juta.

Adapun film horor buatan M Night Shyamalan, Knock at the Cabin, menduduki posisi kelima dengan raihan US$4,6 juta. (AFP/OL-1)