Remind Me To Forget You, Single Anyar Seafret

SETELAH menutup 2022 yang luar biasa dengan EP Anywhere From Here, yang menuai banyak pujian, dan kembali bulan lalu dengan single dan video klip, See, I'm Sorry, duo asal Inggris, Seafret, mengumumkan album ketiga mereka yang telah ditunggu-tunggu berjudul Wonderland.

Album itu dijadwalkan dirilis pada 14 April 2023 mendatang melalui label musik Nettwerk. Bersamaan dengan pengumuman ini, mereka juga merilis single baru dari album ini, Remind Me To Forget You.

Album terbaru itu menjadi album pertama mereka sejak album Most Of Us Are Strangers pada 2020 dan merupakan kelanjutan dari berbagai kesuksesan yang telah mereka raih selama ini seperti single Atlantis dari 2015, yang muncul kembali dan menjadi viral di TikTok dan meraih lebih dari 1.7 miliar views. Lagu tersebut juga mengumpulkan 426 juta stream di Spotify.

Semua prestasi itu membawa single ini masuk ke UK Official Charts Top 40 dan membawa 13 juta monthly listeners bagi mereka di Spotify.

Melalui single terbaru mereka Remind Me To Forget You, Seafret menghadirkan rilisan paling euforik dan menawan dari mereka sejauh ini.

Tentang album ini, Seafret bercerita, "Kami sangat senang akhirnya dapat mengumumkan album ketiga kami, Wonderland. Album ini sangat asik untuk dibuat. Beberapa lagu terinspirasi dari pengalaman pribadi kami di mana kami yang awalnya berada di tempat yang gelap dan penuh tantangan, akhirnya dapat kembali menemukan cahaya dan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kami berharap hal positif ini dapat terpancar melalui musik kami. Kami rasa ini adalah album terbaik yang pernah kami buat sejauh ini dan kami harap para pendengar akan merasakan hal yang sama saat album ini dirilis pada 14 April mendatang."

Melalui single Remind Me To Forget You, duo ini menampilkan upaya mereka mengejar sebuah aesthetic yang indah dan kaya.

Dengan musik penuh tekstur nan lembut yang disandingkan dengan vokal Jack Sedman yang luar biasa, single yang menyentuh hati ini menjadi teaser untuk album baru mereka yang akan datang.

"Kami sangat senang akhirnya dapat merilis single terbaru kami, Remind Me To Forget You. Lagu ini terinspirasi dari perasaan tidak menentu yang sering kita rasakan di akhir sebuah hubungan – kita tahu bahwa hubungan tersebut telah berakhir, namun ada sesuatu yang membuat kita merasa sulit bisa melanjutkan hidup."

Harapan membutuhkan keberanian. Wonderland, album terbaru dari Seafret, memiliki kedua kualitas ini. Puncak dari kerja keras selama dua tahun yang dilakukan oleh sahabat lama Jack Sedman dan Harry Draper, album ini merupakan karya yang membawa pendengarnya ke dalam kisah band ini, mulai dari patah hati dan kehilangan hingga kegembiraan menyambut cinta dan kehidupan baru.

"Ini adalah proyek yang paling kami banggakan," kata Sedman. "Proyek di mana kami juga merasa sangat terhubung secara emosional."

Dibentuk pada 2011 setelah bertemu di sebuah acara open mic di dekat kampung halaman mereka di Bridlington, Inggris, Seafret dengan cepat menuai berbagai pujian setelah merilis proyek perdana mereka, Give Me Something.

EP itu dibuka dengan single utama yang berjudul sama, dengan komposisi indah yang diwarnai petikan gitar lembut dan suara tenor Sedman yang gemilang.

Setahun kemudian, pada 2015, mereka merilis EP Oceans dengan video klip yang dibintangi aktris Game of Thrones, Maisie Williams, yang memerankan seorang remaja yang dirundung.

Single utama Oceans menjadi favorit para pendengar Seafret dengan lebih dari 173 juta stream di Spotify.

Kini, Indonesia duduk di posisi #1 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musik mereka di platform streaming musik. (RO/OL-1)