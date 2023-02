Virginia to Vegas Rilis Album Life Gets Interesting...

MUSISI multiplatinum asal Kanada peraih nominasi Juno, Virginia to Vegas (alias Derik Baker) kembali dengan album terbarunya, Life Gets Interesting..., yang dirilis melalui label musik Wax Records.

Sepuluh lagu dalam album itu diawali dengan single utama Casamigos, sebuah lagu pesta yang langsung memikat para pendengar dengan energi yang upbeat dan seru.

Terbentuk dari sebuah perjalanan Baker ke Muskoka, Kanada dengan teman-temannya dan sebotol minuman Casamigos, single utama ini membawa gaya penulisan lagu yang authentic dan produksi penuh semangat yang sekaligus mencerminkan nuansa yang dibawa album ini.

Baik dari Drunk yang energetik, sampai ke RIP dan Over You yang nostalgik, album ini menghadirkan berbagai lagu pop memukau khas Virginia to Vegas yang telah membawanya semakin sukses sebagai seorang musisi, termasuk di Tanah Air.

"Aku punya tato di lenganku yang bertuliskan 'segala sesuatunya berubah' - sesuatu yang sering dikatakan papa saya," cerita Baker. "Dengan semua hal yang aku alami beberapa tahun terakhir, aku menyadari bahwa jika kita mengalir dengan semua perubahan dalam hidup, hal tersebut membuat semuanya menjadi menarik. Album ini merupakan refleksi dari ide tersebut, bagaimana semua hal terus berubah, baik menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih buruk, lebih kacau, dan kemudian menjadi lebih sederhana. Tetapi semua tergantung bagaimana kita menanggapinya."

Membuka lembaran baru dalam kariernya, Virginia to Vegas telah berhasil keluar dari Kanada dan menuju skena musik internasional dengan penggemar yang terus bertambah di Amerika Serikat, Australia, dan Asia termasuk Singapura, Taiwan, Filipina, Indonesia, Thailand, Hong Kong, dan Malaysia yang kini berada di Top 15 Streaming Marketnya di seluruh dunia.

Dikenal dengan nuansa musik synth-pop yang catchy, VIIV kini telah berhasil meraih 1 miliar stream sepanjang kariernya sejauh ini. Sebagai salah satu musisi independen ekspor Kanada paling sukses, VIIV meraih sambutan hangat di Asia termasuk di Indonesia.

Seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser independen asal Kanada dan kelahiran Amerika Serikat, Baker dikenal dengan musik indie-pop dengan sentuhan melodi elektroniknya yang khas.

Seorang musisi independen dengan visi jelas untuk apa yang ia inginkan, Baker telah meraih berbagai penghargaan termasuk 4 SOCAN Awards, nominasi JUNO Award, INDIE Award, nominasi MMVA, Canadian Radio Music Award, dan juga meraih 4x Platinum untuk single-singlenya, dan 6 singlenya yang masuk ke Top 10 di radio Kanada.

Kini, ia sedang menjalankan tur nasional sambil terus bekerja dengan berbagai produser dan penulis musik ternama seperti Mike Wise yang pernah berkolaborasi dengan Britney Spears dan Usher, David Mescon yang pernah berkolaborasi dengan Nicki Minaj dan Rick Ross, dan Geoff Warburton yang pernah berkolaborasi dengan Shawn Mendes dan Demi Lovato. (RO/OL-1)