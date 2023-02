Neck Deep Rilis Single Heartbreak Of The Century

PERHATIAN para pecinta film! Kalian diundang untuk menonton video klip terbaru dari band rock asal Inggris Raya, Neck Deep untuk single terbaru mereka, Heartbreak Of The Century.

Heartbreak Of The Century dideskripsikan sebagai lagu klasik ala Neck Deep yang catchy, penuh energi, dan sedikit sedih, oleh sang vokalis Ben Barlow

Barlow bercerita, "Kami mengambil ide Heartbreak Of The Century dan membayangkan jika seseorang bisa memenangkan suatu penghargaan untuk itu. Maka, kami membuat karya ini - seperti meraih penghargaan Oscar yang buruk di mana kami memenangkan penghargaan patah hati nomor satu di abad ini. Kami ingin video ini terasa klasik dan nostalgik, dan merupakan sesuatu yang seru untuk ditonton. Ini menampilkan akting terbaik dari akting terburuk kami sejauh ini, dan menjadi salah satu video favorit yang pernah kami buat."

Heartbreak Of The Century merupakan kelanjutan dari single Neck Deep pada 2022, STFU, yang dipenuhi riff gitar dan drum yang berani.

Lagu ini terasa seperti kilas balik ke masa-masa awal dari band ini, sambil tetap membawakan arah baru yang menarik melalui Heartbreak Of The Century.

Album keempat Neck Deep, yang berjudul All Distortions Are Intentional dirilis pada 2020 melalui Hopeless Records.

Hanya dalam minggu pertama dari perilisannya, album ini telah terjual sebanyak lebih dari 20.000 kopi dan mengumpulkan lebih dari 20 juta stream di seluruh dunia.

Menduduki posisi #6 di chart Top Album di Billboard, #2 di chart Alternatif, Rock, Independent, dan Album Internet, #3 di chart Vinyl di Amerika Serikat, dan masuk ke Top 5 di chart Top Albums di Inggris.

Dengan berbagai single seperti Sick Joke, I Revolve (Around You), Fall, When You Know, dan Lowlife, All Distortions Are Intentional memantapkan rasa percaya diri akan identitas Neck Deep sebagai sebuah band.

Dalam satu dekade terakhir, Neck Deep telah menduduki posisi puncak berbagai chart, baik di dalam maupun luar negeri, menjual ratusan ribu album dan tiket konser, tampil di berbagai sampul majalah di seluruh dunia, dan melakukan tur dengan berbagai musisi ternama di industri ini.

Kini, ketika band itu mulai memasuki dekade kedua mereka sebagai sebuah band, bersiaplah untuk mendengarkan berbagai karya musik baru dari band asal Wrexham ini.

November 2022 lalu, Neck Deep menggelar tur Asia Tenggara mereka yang mengunjungi Jakarta (Soundrenaline Festival), Bali, dan Yogyakarta.

Neck Deep terdiri dari Ben Barlow (Vokal), Matt West (Gitar), Sam Bowden (Gitar), dan Seb Barlow (Bass). (RO/OL-1)