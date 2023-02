VVYND Rilis Video Musik Orbit

MENYUSUL perilisan single Orbit, Januari lalu, penyanyi dan penulis lagu VVYND [dibaca: wind] merilis video musik Orbit di kanal YouTube-nya.

Diproduseri oleh VVYND, video klip Orbit memvisualisasikan perjalanan penemuan diri VVYND di lagu Orbit dengan sempurna. Visual serba sinematik penuh warna memanjakan semua penontonnya selama 4 menit dan 51 detik.

VVYND turut berperan penting di video klip yang disutradarai oleh Sabina Renika, yang pernah berkolaborasi dengan Kunto Aji.

"Proses praproduksi dimulai dari pertengahan tahun lalu," ujar VVYND. "Sebagai seorang musisi independen, aku bertanggung jawab atas semua proses mulai dari visi kreatif, pencarian dan survey tempat, perencanaan jadwal syuting, hingga eksekusi. Seluruh prosesnya dijalankan dengan sangat menyenangkan karena aku berkolaborasi dengan orang-orang terbaik di bidangnya."

Video klip Orbit dibintangi oleh Julia Agil, yang sebelumnya pernah membintangi video klip A Long Way dari Eva Celia.

Departemen penata rias dan rambut dipercayakan kepada Yosefina Yustiani, yang karya terbarunya dapat ditonton di adegan-adegan fantasi film Netflix, Dear David.

Sementara itu, Try Sutrisno duduk di kursi stylist dan Adythia Utama sebagai director of photography.

"Di video ini, Julia memainkan karakter yang sedang menemukan jati dirinya. Para penonton diajak mengikuti perjalanannya yang dimulai di sebuah ruang emosi penuh keraguan sebelum akhirnya mencapai sebuah titik penuh kebebasan," ujar VVYND.

Proses transformasi yang VVYND lalui selama beberapa tahun belakangan ini menjadi narasi yang disuguhkan Orbit. Momen bernuansa reflektif membuka Orbit, saat VVYND mengakui ketidakpuasannya terhadap kehidupan yang penuh kompromi, mengakibatkannya tidak bebas berpendapat dan enggan menjadi dirinya sendiri.

Sejak dirilis pada 6 Januari lalu, Orbit telah berhasil mengumpulkan lebih dari 52.000 stream di berbagai platform streaming musik. VVYND terpilih menjadi cover artist playlist JIVVA di Spotify dan Orbit turut difitur di sejumlah playlist editorial Spotify lainnya termasuk New Music Friday, Ke Seberang, tapioca, hingga wyd yang turut menampilkan musisi-musisi R&B ternama dunia seperti SZA, The Weeknd, dan H.E.R.

Ditulis oleh VVYND dan diproduseri oleh Gamaliel Abram Pradipta yang telah berkolaborasi dengan RAMENGVRL dan Winky Wiryawan, Orbit menjadi simbolisme kebebasan VVYND yang bernama asli Kevin Wiyarnanda.

"Lagu ini aku dedikasikan kepada Kevin kecil yang penuh mimpi, ambisi, dan keberanian – hal-hal yang sempat hilang dalam diriku. Inilah saatnya untuk akhirnya membuat Kevin kecil itu bangga," ungkap VVYND

Proses mixing dan mastering Orbit dipercayakan kepada Reonaldi Jessup dari SotoStudio yang juga bertanggung jawab atas mixing dan mastering sejumlah karya yang diakui oleh industri musik Indonesia selama setahun belakangan ini termasuk karya dari Basboi, Laze, dan BAP..

"Aku harap video klip Orbit dapat menemani perjalanan penemuan diri semua pendengarnya di luar sana. Semuanya berawal dari rasa cinta kepada diri kita sendiri seperti yang RuPaul selalu katakan di akhir tiap episode RuPaul's Drag Race – acara TV terfavoritku yang semua orang harus tonton," tutup VVYND. (RO/OL-1)