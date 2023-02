PASTI Kamu tidak asing lagi dengan lagu Libianca "People (Chek on me)" bukan? Lagu yang di bawakan oleh Libianca Kenzonkinboum Fonji, aka Libianca ini telah diterima dengan baik di seluruh dunia dan masuk di 20 besar UK Singles Chart. Nyatanya lagu tersebut mempunyai alunan lagu yang tenang dan nyaman saat didengarkan.

Lagu tersebut menjadi trending di Tiktok dan platform media sosial lainnya sejak Desember 2022.

Namun, tahukah kamu dibalik merdunya suara dengan lantunan beat R&B, lagu Libianca "People (Chek on me)" memiliki fakta menarik loh.

Fakta menarik dari lagu People yang dirilis 6 Desember 2022 ini adalah menceritakan Libianca yang menderita suatu bentuk gangguan bipolar yang dikenal sebagai cyclothymia.

Lewat wawancara dengan Rolling Stone, Libianca bercerita, “Jadi aku punya Cyclothymia, seperti mood-disorder. Menurutku tidak terlalu berbahaya, namun ketika ada di kondisi low, itu akan sangat menyebalkan. Saat itu aku bersama teman-temanku, mengadakan pesta dirumahku, dan aku tidak merasakan vibenya. Aku terus minum, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Parahnya teman-temanku tidak tahu kalau aku sudah tidak ada disana,” ceritanya.

Saat itu, Libianca menuju ke studio pribadinya. Dia mendengarkan beat instrumental dari Mage the Producer di YouTube, dan langsung menulis lirik. “Aku hanya memejamkan mata, dan itu semua keluar dengan sendirinya. Aku tidak ada menulis apa-apa, itu semua yang aku rasakan,” kata Libianca.

Berikut lirik lagu People yang dinyanyikan Libianca beserta terjemahan Indonesia!

Oh-oh-oh-oh

Mhmm, mhmm

From Bamenda, it’s Libianca

Oh-oh

I’ve been drinking more alcohol for the past five days

Did you check on me?

Now did you look for me?

I walked in the room, eyes are red

And I don’t smoke banga

Did you check on me?

Now did you notice me?

Nobody will know the paranoia

‘Cause I put a smile on my face

A facade you can never face

And if you don’t know me well, well, oh

You won’t see how buried I am inside my grave

Inside my grave

‘Cause you see people, people, people

People don’t really know you

They don’t really know you

‘Cause you see people, people, people

People don’t really know you

They don’t really know you

They don’t really know you

I’ve been drinking more alcohol for the past five days

Did you check on me?

Now did you look for me?

I walked in the room, eyes are red

And I don’t smoke banga

Did you check on me? (Did you check on me?)

Now did you notice me?

Oh, holy father

Oh, holy father I dey try fo hold my head

I say make you no leave me diko

Oh, holy father

Oh, make you try fo understand

Yahoo girl no dey for here

‘Cause you see people, people, people

People don’t really know you (they don’t really know you)

They don’t really know you

‘Cause you see people, people, people

They don’t really know you

They don’t really know you

I’ve been drinking more alcohol for the past five days

Did you check on me?

Now did you look for me?

I walked in the room, eyes are red

And I don’t smoke banga

Did you check on me? (Did you check on me?)

Now did you notice me?

I’ve been drinking more alcohol for the past five days

Did you check on me?

Now did you look for me?

I walked in the room

Eyes are red

And I don’t smoke banga

Did you check on me?

Now did you notice me?

I’ve been drinking more alcohol for the past five days

Did you check on me?

Terjemahan Indonesia

Oh-oh-oh-oh

Mhmm, mhmm

Dari Bamenda, itu Libianca

Oh-oh

Aku telah minum lebih banyak alkohol selama lima hari terakhir

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakahmu mencari aku?

Aku berjalan di kamar, mata merah

Dan aku tidak merokok banga

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakah kamu memperhatikan aku?

Tidak ada yang akan tahu paranoia

Karena aku memasang senyum di wajahku

Fasad yang tidak pernah bisa kamu hadapi

Dan jika kamu tidak mengenal aku dengan baik, ya, oh

Kamu tidak akan melihat betapa terkuburnya aku di dalam kuburanku

Karena kamu melihat orang, orang, orang

Orang tidak benar-benar mengenal kamu

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Karena kamu melihat orang, orang, orang

Orang tidak benar-benar mengenal kamu

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Aku telah minum lebih banyak alkohol selama lima hari terakhir

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakahmu mencari aku?

Aku berjalan di kamar, mata merah

Dan aku tidak merokok banga

Apakah kamu memeriksa aku? (Apakah kamu memeriksa aku?)

Sekarang apakahmu memperhatikan aku?

Oh, ayah suci

Oh, bapa suci, aku mencoba memegang kepalaku

Aku bilang buat kamu jangan tinggalkan aku diko

Oh, ayah suci

Oh, membuat kamu mencoba untuk mengerti

Gadis Yahoo tidak ada dey untuk di sini

Karena kamu melihat orang, orang, orang

Orang tidak benar-benar mengenal kamu (Mereka tidak benar-benar mengenal kamu)

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Karena kamu melihat orang, orang, orang

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Mereka tidak benar-benar mengenal kamu

Aku telah minum lebih banyak alkohol selama lima hari terakhir

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakahmu mencari aku?

Aku berjalan di kamar, mata merah

Dan aku tidak merokok banga

Apakah kamu memeriksa aku? (Apakah kamu memeriksa aku?)

Sekarang apakahmu memperhatikan aku?

Aku telah minum lebih banyak alkohol selama lima hari terakhir

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakahmu mencari aku?

Aku berjalan di kamar

Mata berwarna merah

Dan aku tidak merokok banga

Apakah kamu memeriksa aku?

Sekarang apakahmu memperhatikan aku?

Aku telah minum lebih banyak alkohol selama lima hari terakhir

Apakah kamu memeriksa aku?

