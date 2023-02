Sore Sebut Pandemi Buat Mereka Sulit Garap Album Baru

GRUP band Sore, yang beranggotakan Ade Firza Paloh (vokal, gitar), Awan Garnida (bass, gitar), dan Bemby Gusti (drum) mengaku sempat kesulitan menggarap album baru mereka, yang bertajuk Quo Vadis, Sore? karena pandemi covid-19.

"Terus terang, sejak 2019 dan 2020 itu, sempat mulailah buat satu lagu. Terus tiba-tiba pandemi," kata Bemby Gusti, dikutip Rabu (15/2).

Ia melanjutkan, album tersebut kembali digarap karena ajakan Ade Paloh usai vokalis serta gitaris band itu menonton dokumenter The Beatles: Get Back, yang menggambarkan proses pembuatan album The Beatles bertajuk Let It Be.

Baca juga: Upaya Realistis Sore di Album Terbaru

Rupanya, sang vokalis makin termotivasi usai menyaksikan perjalanan band legendaris tersebut.

"Tiba-tiba, ya langsung kita produktif lagi, buat lagu," kata Bemby.

Ade Paloh menambahkan, penggarapan Quo Vadis, Sore? juga terkendala oleh waktu saat album tersebut memasuki proses post-produksi.

"Waktu berkumpul untuk proses post-produksinya, itu paling lama. Banyak jugalah, kepusingan-kepusingan kita," kata Ade.

Quo Vadis, Sore? merupakan album penuh keempat Sore usai Los Skut Leboys, yang dirilis pada 2015.

Ade mengatakan, album terbaru ini terdiri dari 15 lagu untuk versi CD dan 14 lagu untuk versi digital.

Adapun lagu-lagu yang termasuk dalam album tersebut antara lain Maka Terjadilah Sekilas Kisah Murah, Gardenia, hingga Meraki

Ade menjelaskan, melalui album keempat tersebut, Sore ingin menyampaikan pesan mengenai kemanfaatan mereka selama berkarier di musik.

"Quo Vadis itu artinya where are you going? Mau kemana? Lewat album ini, kita ingin menyampaikan pesan apa artinya kita dalam bermusik ini? Apakah akan membuat kita semakin lupa diri atau apakah kita semakin tahu manfaat yang kita sebarkan dan apakah itu juga bermanfaat bagi orang lain," ujar Ade.

Album Quo Vadis, Sore? sudah dirilis pada 10 Februari 2023 lalu. (Ant/OL-1)