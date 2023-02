Lee Jae Wook Tak Sabar Jumpa Penggemarnya di Jakarta

AKTOR asal Korea Selatan Lee Jae Wook mengaku dirinya tidak sabar untuk bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia melalui acara "Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting in Jakarta" yang akan digelar pada 25 Februari di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.



“Aku tidak sabar untuk bertemu dan menerima semangat dari kalian. Tunggu kedatanganku di The Kasablanka Hall pada tanggal 25 Februari 2023. Sampai jumpa,” kata aktor itu melalui video official greetings yang diunggah promotor Mecima Pro di kanal YouTube-nya pada Selasa (14/2).

Dalam video tersebut, Lee Jae Wook turut menyapa para penggemar di Indonesia. Untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar di Indonesia, pemeran drama “Alchemy of Souls” itu memastikan dirinya akan datang ke Jakarta untuk mengunjungi penggemar.

Acara temu penggemar di Jakarta itu akan menandai kota keempat yang disinggahi Lee Jae Wook. Sebelumnya, aktor itu telah mengunjungi Tokyo, Jepang, pada 30 Januari serta Bangkok, Thailand, pada 4 Februari. Pada Sabtu 18 Februari, dia juga akan singgah di Hong Kong terlebih dahulu.



Tur temu penggemar ini dimulai di Seoul, Korea Selatan, pada 14 Januari. Selain kota-kota tersebut, seperti tajuk turnya, Lee Jae Wook juga akan singgah di beberapa kota lainnya di Asia seperti Manila dan Taipei.



Bagi penggemar di Indonesia yang sudah menantikan kedatangan Lee Jae Wook, saat ini tiket sudah tersedia yang bisa didapatkan melalui platformtiket.com dengan tiga pilihan paket mulai dari Rp1.215.000. (Ant/OL-6)