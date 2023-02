Penampakan Michael Keaton sebagai Batman di Trailer The Flash

TRAILER terbaru untuk The Flash telah hadir. Ini membawa kita dalam perjalanan melalui Multiverse DC dalam Scarlet Speedster. Dibintangi oleh Ezra Miller sebagai pahlawan tituler, film ini salah satu film DC yang tersisa yang dikembangkan sebelum James Gunn dan Peter Safran mengambil alih sebagai kepala DC Studios dan mulai merestrukturisasi DC Extended Universe.

Dirilis selama Super Bowl, trailer baru menjelaskan poin plot utama dari petualangan Miller berikutnya, dan mungkin terakhir, sebagai The Flash. Menggunakan kekuatan kecepatan supernya, Barry Allen melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya, yang dibunuh saat dia masih kecil. Sayangnya, perjalanan waktu itu berbahaya dan Barry secara tidak sengaja mengacaukan garis waktu dan akhirnya mengunjungi dimensi alternatif saat dia tidak dapat membedakan teman dari musuh.

Ceritanya didasarkan pada alur cerita komik Flashpoint yang dicintai dan sepenuhnya merestrukturisasi alam semesta DC. Seperti yang diungkapkan Gunn dan Safran baru-baru ini, The Flash akan melakukan hal yang sama dengan DCU, membantu DC Studios membersihkan papan tulis, dan bergerak maju hanya dengan karakter yang melayani alur cerita Dewa dan Monster.

Gunn telah memuji film yang akan datang dan memastikan penggemar itu akan menjadi acara sinematik yang tak terlupakan. Ia menggarisbawahi itu masih merupakan bagian penting dari sinema superhero meskipun mereka melakukan soft-reboot alam semesta.

The Flash dibintangi oleh Michael Keaton dan Ben Affleck sebagai versi berbeda dari Batman. Keaton juga akan berperan sebagai Dark Knight di Batgirl, film live-action pertama yang dibintangi oleh pahlawan wanita tercinta. Sayangnya film ini dibatalkan selama merger Warner Bros.

Keaton juga akan berperan sebagai pensiunan Bruce Wayne dalam adaptasi film Batman Beyond yang juga dibatalkan. Dari yang kita ketahui tentang daftar film dan serial DCU di masa depan, Keaton dan Affleck tidak diharapkan kembali ke proyek yang berbeda. Juga terlalu dini untuk mengetahui Miller akan tetap menjadi Scarlett Speedster DCU, terutama mengingat bintang tersebut telah menjadi bermasalah dalam beberapa tahun terakhir, memaksa Warner Bros. Discovery menghabiskan banyak uang untuk mencoba mengatasi masalah hukum sang bintang.

Perjalanan The Flash ke bioskop

Miller bergabung dengan DC Extended Universe pada 2014. Ini tahun yang sama ketika film solo The Flash diumumkan. Pada tahun-tahun berikutnya, Miller membuat kameo sebagai Scarlet Speedster di Batman v Superman: Dawn of Justice dan Suicide Squad sebelum membintangi Justice League pada 2017. Banyak yang telah berubah sejak saat itu dan The Flash saat ini terjebak dalam limbo saat Safran dan Gunn mengerjakan alur cerita 10 tahun mereka yang akan menyatukan film, serial TV, dan bahkan video game di DCU baru. Jadi, meskipun sejauh ini belum ada yang dikonfirmasi, box office The Flash mungkin akan menentukan apakah Miller tetap menjadi bagian dari DCU atau tidak.

The Flash disutradarai oleh Andy Muschietti dari skenario oleh Christina Hodson yang berperan dalam Bumblebee. Pemeran film ini juga termasuk Kiersey Clemons sebagai Iris West, Maribel Verdú sebagai Nora Allen, dan Ron Livingston sebagai Henry Allen menggantikan Billy Crudup sebagai ayah Barry setelah kemunculannya di Justice League. Sasha Calle juga muncul sebagai Supergirl. Bintang media sosial Rudy Mancuso dan Saoirse-Monica Jackson juga terlibat dalam proyek tersebut dalam peran yang dirahasiakan. The Flash saat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Juni 2023. (OL-14)