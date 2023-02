Genevieve Artadi Rilis Single I Know

MUSISI asal Amerika Serikat, Genevieve Artadi, merilis single dan video klip I Know, yang diambil dari album barunya Forever Forever, yang akan dirilis di 17 Maret 2023 mendatang melalui label musik Brainfeeder.

"I Know bercerita tentang kerja keras melewati masa-masa sulit dan menjadi lebih kuat," cerita Genevieve, yang pernah tampil di Java Jazz 2019 dengan duo funk, jazz, dan elektroniknya, KNOWER.

"Suatu kehormatan bagiku untuk bisa bekerja dengan sekelompok orang-orang luar biasa dalam pembuatan lagu ini," lanjutnya.

Baca juga: Hentikan Boikot, Rihanna akan Tampil di Ajang Super Bowl

Video klip I Know direkam di El Desierto CasaEstudio di CDMX. I Know menampilkan Genevieve dan timnya yang bekerja dan juga bermain dengan penuh semangat.

Bersama Pedro Martins (gitar), Chiquita Magic (bass, vokal), Chris Fishman (piano, synth), dan Louis Cole (drum), Genevieve menceritakan bagaimana ia berubah demi orang yang ia cintai seraya ia bernyanyi, "The changes never broke us / they awoke us,"

Perubahan, evolusi, serta keindahan dan keburukan dari keduanya merupakan tema yang dibahas album Forever Forever. Album yang kaleidoskopik ini menampilkan berbagai pengaruh musik dari Genevie.

Dengan akar jazz digabungkan dengan unsur rock alternatif dan avant pop, musik Genevieve berada di tingkat legendaris yang mendobrak berbagai batasan dan layak disandingkan dengan Stereolab dan Talking Heads.

Setengah dari lagu-lagu dalam album Forever Forever, pada awalnya, ditulis untuk musik berjenis big band ketika Genevieve menjalin koneksi dengan Norrbotten Big Band asal Swedia yang meraih nominasi Grammy Award.

Genevie telah beberapa kali berkolaborasi dengan mereka dan tampil bersama secara langsung.

Sedangkan kolaborasi Genevieve dengan gitaris Brasil yang juga bekerja sama dengan Thundercat, Pedro Martins, terdengan jelas dalam musiknya, saat Genevieve mengambil inspirasi dari legenda Brasil dekade 60-an dan 70-an seperti Beto Guedes, Toninho Horta, dan Elis Regina yang dibawa oleh Pedro ke dalam ruang lingkupnya.

Direkam di Meksiko, di El Desierto Studio, atas rekomendasi maestro keyboard Thundercat, Dennis Hamm, Genevieve pergi bersama sahabat-sahabat terbaiknya, Chiquita Magic (keyboard, vokal), Pedro Martins (gitar, vokal), Chris Fishman (kibor), Louis Cole (drum, synth bass), Henry Halliwell (produksi), dan Daniel Sunshine (engineer) untuk menyempurnakan kumpulan demonya.

"Band ini membuat musikku semakin hidup dengan keahlian mereka, dan membuat semua materi yang ditulis menjadi lebih musikal, penuh ambience, dengan suara yang lebih sempurna untuk lagu-lagu yang ada," ujar Genevieve. "Mereka masing-masing juga memainkan bagian solo yang indah. Aku sangat senang melihat mereka begitu mendalami musik yang dimainkan karena mereka semua memiliki visi musik yang aku hormati."

Penyanyi, penulis lagu, produser, pemanah, dan penggemar game Mario yang berbasis di Los Angeles, Genevieve, adalah musisi kreatif yang dikenal dengan andilnya di sejumlah band termasuk KNOWER yang tampil di Java Jazz 2019, Expensive Magnets, dan mantan bandnya Pollyn, sebelum akhirnya Genevieve kemudian menandatangani kontrak dengan label musik Brainfeeder untuk merilis album solonya, Dizzy Strange Summer pada 2020.

Di tahun berikutnya, ia berkolaborasi dengan Thundercat, Raedio, dan Louis Cole dalam Satellite Space Age Edition untuk soundtrack serial Insecure (Season 5) di HBO.

Genevieve bermain dengan kumpulan orang-orang yang sangat berbakat termasuk Louis Cole, Pedro Martins, Sam Gendel, Sam Wilkes, Jacob Mann, dan Chiquita Magic, yang memiliki dasar yang sama dalam tradisi klasik dan jazz, dengan unsur punk yang menggabungkan berbagai jenis musik.

Ia mengakui berada di sekeliling individu-individu bertalenta inilah yang memberikan motivasi untuk berkarya, sampai berhasil menyiapkan karya terbarunya, Forever Forever. (RO/OL-1)