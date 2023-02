Penulis Lagu Legendaris Burt Bacharach Tutup Usia

PENULIS lagu legendaris Amerika Serikat (AS) Burt Bacharach, yang lagu-lagunya menguasai tangga lagu AS pada 1960-an dan 1970-an tutup usia di Los Angeles di usia 94 tahun.

Bacharach bekerja dengan sejumlah penyanyi kenamaan sepanjang kariernya mulai dari Dionne Warwick dan Aretha Franklin hingga Dusty Springfield dan Tom Jones. Dia juga pernah bekerja sama dengan the White Stripes.

Bacharach, yang meninggal dunia karena usia tua pada Rabu (8/2) di rumahnya, terkenal karena lagu balada romantis dan melankolis yang membuyarkan batas antara jazz dan pop.

Dia memenangkan banyak pernghargaan mencakup tiga Piala Oscar, termasuk untuk soundtrack film Butch Cassidy and the Sundance Kid, satu penghargaan Emmy, delapan penghargaan Grammy, serta dua Golden Globes.

Lagu hits yang ditelurkan Bacharach sangat banyak mulai dari I Say a Little Prayer, Walk On By, Do You Know the Way to San Jose, serta Raindrops Keep Fallin' On My Head.

Dia membukukan hampir 50 lagu yang masuk ke tangga lagu Top 100 dan sembilan di antaranya bahkan menduduki posisi teratas.

Bacharach paling banyak berkolaborasi dengan Dionne Warwick, termasuk untuk lagu hits keluaran 1985, That's What Friends Are For.

"Keep smilin', keep shinin' // Knowing you can always count on me for sure // That's what friends are for," bunyi lirik lagu yang kemudian dinyanyikan Warwick bersama Elton John, Stevie Wonder, dan Gladys Knight untuk menggalang dana bagi penelitian AIDS.

"Kehilangan Burt bagai kehilangan anggota keluarga," cicit Warwick. (AFP/OL-1)