Tampil di ICE BSD, Westlife Bawakan Deretan Lagu Legendaris

BOYBAND asal Irlandia, Westlife, sukses mengguncang ICE BSD Tangerang lewat deretan lagu hit dan legendaris yang dibawakan di konser bertajuk The Wild Dreams Tour, Kamis (9/2) malam.

Konser dibuka oleh penampilan penyanyi Indonesia, Judika, yang membawakan empat lagu yakni Cinta Karena Cinta, Sampai Kau Jadi Milikku, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja, dan lagu milik grup tersebut berjudul Beautiful in White.

Grup beranggotakan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily itu kemudian memulai penampilan mereka dengan lagu Starlight, single pertama dari album terbaru Westlife yang bertajuk Wild Dreams, yang rilis pada 2021.

Saat lagu tersebut dibawakan, teriakan antusias penonton pun menggema dari berbagai sudut. Melihat energi yang luar biasa dari para penggemar mereka, Westlife pun tanpa ragu mengajak penonton melompat menikmati lagu.

"Ayo semuanya, kita melompat!" kata Shane di sela-sela penampilannya.

Usai membawakan lagu pertama, Westlife kemudian menyapa penonton dan kembali mengajak penonton menyanyi bersama.

Shane bahkan meminta penonton mengikuti aba-abanya untuk menyanyikan bagian paling ikonik dari lagu Uptown Girl.

"Selamat datang di The Wild Dreams Tour 2023. Halo, Jakarta! Ayo kita berdansa dan menyanyi bersama. Semuanya, ikuti aku," ujar Shane.

"Ayo teriak lebih kencang," katanya lagi, yang semakin membangkitkan semangat penonton.

Setelah itu, lagu Uptown Girl pun dimainkan dan langsung membuat penonton histeris. Teriakan penonton yang ikut menyanyikan bait demi bait dari lagu tersebut juga semakin menggema.

Melalui konser The Wild Dreams Tour, tampaknya Westlife memang ingin mengajak penonton bernostalgia dengan lagu-lagu mereka.

Lagu-lagu legendaris dan hit seperti When You Look Like That, Fool Again, If I Let You Go, My Love, Swear It Again, I Have A Dream, What About Now, Mandy, Flying Without Wings, Hello My Love, hingga You Raise Me Up turut dibawakan Westlife dalam konser tersebut. (Ant/OL-1)