Shy Martin Umumkan Rencana Album Perdana

MUSISI pop asal Swedia yang sedang ramai dibicarakan, Shy Martin, baru saja mengumumkan album perdananya berjudul Late Night Thoughts, yang akan dirilis pada 19 Mei mendatang. Saat pengumuman itu, Shy merilis single utama dari album itu yang berjudul sama, bersamaan dengan sebuah video lirik.

Late Night Thoughts merupakan kelanjutan dari single sebelumnya Wish I Didn't Know You, yang dirilis pada Oktober lalu.

Tentang single barunya, Shy Martin bercerita, "Aku bahkan tidak tahu apa genre dari lagu ini dan tidak tahu juga apa yang menginspirasinya. Rasanya ini seperti sebuah lagu yang terjadi begitu saja dan memang berbeda dengan lagu-lagu lain yang pernah aku tulis sebelumnya dan inilah yang justru menjadikan lagu ini menarik bagiku."

Musik Shy Martin yang bebas dari kurungan genre menggambarkan nuansa album barunya yang akan datang.

Berkolaborasi dengan Fanny Hultman dan Kerstin Ljungstrom di kursi produser, Shy Martin berusaha untuk tidak terpengaruh dengan ekspektasi di luar sana.

"Aku merasa perlu untuk melakukan semacam reset untuk diriku," ceritanya. "Penting bagiku untuk menciptakan sesuatu untuk diriku sendiri. Karena sering tanpa disadari, kita akan terganggu, terpengaruh, dan akhirnya merasa tersesat."

Album Late Night Thoughts adalah karya Shy Martin yang paling berani, indah, jujur, dan terbuka secara emosional hingga saat ini.

Sebuah album yang membahas berbagai topik seperti kesehatan mental, penyembuhan, dan mencari kebahagiaan, Late Night Thoughts menghadirkan Shy Martin sebagaimana ia selalu ingin didengar.

Tentang proses pembuatan album itu, Shy Martin berbagi, "Tidak ada aturan apapun dalam pembuatannya. Jika ada sesuatu yang cocok dengan lagu tertentu dan aku merasa dapat menyampaikan emosi, maka itu sudah cukup. Aku ingin album ini terdengar mentah, seperti aku merekamnya di kamar tidurku sendiri. Ketika aku menulis lagu-lagu ini, semuanya terasa seperti ruang yang nyaman dan tak terasa seperti kami sedang bekerja. Dan itulah yang aku inginkan dari lagu-lagu dalam album ini pada akhirnya."

Late Night Thoughts menggambarkan pembangunan suatu dunia pop yang segar untuk dinikmati para pencinta musik, yang juga mewakili awal yang baru dalam kehidupan Shy Martin.

Dia berbagi, "Ketika aku mendengar kembali lagu-lagu lamaku, aku merasa seperti melihat diriku saat muda dulu. Album ini terasa seperti era baru di mana aku berada saat ini, secara kreatif. Hal terbesar yang aku pelajari adalah untuk menikmati sebuah proses, dan menikmati tahun-tahun ini di mana aku bisa melakukan hal yang aku sukai."

Shy Martin memiliki karier cemerlang sebagai penulis lagu dan sebelumnya telah menulis lagu untuk musisi-musisi ternama seperti The Chainsmokers, Ellie Goulding, Jess Glynne, dan Astrid S, yang telah membawanya meraih lebih dari 3 juta stream di Spotify.

Shy Martin juga merupakan salah satu anggota dalam program Equalizer Project dari Max Martin, yang bertujuan mempromosikan dan merayakan perempuan di industri musik, serta menjadi bagian dari acara Women In Harmony dari Bebe Rexha.

Single terbaru Shy Martin, Late Night Thoughts, kini sudah tersedia dan album perdana dengan judul yang sama akan dirilis pada 19 Mei mendatang. (RO/OL-1)