Grentperez Rilis Lagu Cinta Old With You

PENYANYI dan penulis lagu asal Australia, Grentperez, merilis single terbaru yang berjudul Old With You, yang dirilis lewat label musik AWAL dan Fast Friends.

Sebuah lagu cinta, Old With You menyatukan lirik-lirik manis khas Grentperez dengan perpaduan sound pop, R&B, soul, dan jazz yang menggugah semua pendengarnya.

"Old With You adalah lagu tentang kasih sayang dan pengalaman antardua kekasih, teman, atau bahkan keluarga, agar kita dapat menjalani hidup yang masih membara meski telah dijalani cukup lama," ujar Grentperez.

Baca juga: Grentperez Rilis EP Trail Mix Tape

"Kalimat 'If I ever grow old' adalah sesuatu yang lucu bagiku karena tumbuh dewasa adalah sesuatu yang pasti terjadi, namun maksud dari kalimat itu adalah agar kita selalu memiliki semangat masa muda kita. Meski kita terus tumbuh dewasa, setidaknya kita memiliki seseorang di samping kita." lanjutnya.

Karya musik ala do it yourself (DIY) dari musisi, penyanyi, penulis lagu, dan produser yang tinggal di Sydney, Australia itu sukses menangkap perhatian pencinta musik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang duduk di posisi ke-4 daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya.

Single perdana Grentperez, Cherry Wine, yang dirilis September 2021 lalu berhasil masuk ke berbagai chart viral Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Hingga kini, Cherry Wine sukses mengumpulkan lebih dari 81 juta stream sejak dirilis. Dalam jangka waktu dua tahun, musik Grentperez telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream dengan lebih dari 2 juta monthly listeners di Spotify.

Baru-baru ini, Grentperez menjadi pembuka tur Australia dan Selandia Baru dari musisi Amerika Serikat (AS) Mxmtoon.

Selain itu, semua tiket tur perdana Grentperez, yang digelar selama 2022 juga habis terjual.

Tahun 2023 siap menjadi tahun yang penting baginya. Ia dijadwalkan tampil di Wine Machine Festival dan siap menggelar sejumlah konser di AS. Grentperez juga akan diundang sebagai tamu istimewa di tur Cavetown bersama mxmtoon dan Ricky Montgomery.

Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina.

Saat tumbuh dewasa, ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai kanal YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini. (RO/OL-1)