Akan Tampil di Jakarta, Blue Minta Hotel dengan Akses Pusat Perbelanjaan

GRUP vokal asal Inggris, yang populer pada era 2000-an, Blue, punya permintaan khusus selama menyambangi Jakarta yaitu menginap di hotel yang memiliki akses langsung ke pusat perbelanjaan.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, dikutip Rabu (8/2), menjelaskan permintaan itu diungkapkan boyband tersebut menjelang konser bertajuk 20th Anniversary Heart & Soul di Grand Ballroom Pullman Central Park Jakarta pada 14 Februari 2023.

"Blue ini kan memang lagi rangkaian tur Asia. Mereka akan tiba di Jakarta pada 12 Februari. Jadi, mereka akan tinggal selama tiga hari di sini. Permintaan mereka adalah stay di hotel yang terhubung langsung dengan mal. Bersyukur kami bisa meluluskan permintaan tersebut karena mereka akan menginap di Pullman Central Park," katanya.

David melanjutkan kuartet beranggotakan Ryan, Antony Costa, Duncan James, dan Simon Webbe tersebut juga berniat menghabiskan waktu keliling ibu kota dan melihat ikon yang menjadi ciri khas Kota Jakarta.

"Karena mereka lumayan lama di sini, mereka minta diajak melihat ikon Jakarta. Sejujurnya saya agak bingung, mau ajak mereka ke mana. ungkin nanti kami akan ajak mereka ke Monas atau ke Kota Tua," tambahnya.

Sebelum singgah ke Jakarta, Blue, yang meroket lewat hits seperti All Rise, One Love, Guilty, dan If You Comeback dijadwalkan menyapa penggemarnya di Singapura (9/2), Kuala Lumpur (10/2), dan Manila (11/2).

Konser Blue 20th Anniversary Heart & Soul di Jakarta nanti juga akan dimeriahkan oleh British Pop Idol, Gareth Gates, yang direncanakan tampil selama 45 menit. (Ant/OL-1)