Jinan Laetitia Ungkap Keresahan Lewat 20Something

SOLOIS muda Jinan Laetitia merilis lagu barunya yang berjudul 20Something, yang terinspirasi dari pengalaman barunya menginjak usia kepala dua menjadi dewasa muda.

"20something adalah lagu dimana aku membayangkan obstacles yang mungkin akan aku temukan in my 20s. Keinginan untuk merantau keluar dari hometown, tekanan untuk make something out of your life, dan dengan siapa kita akan menghabiskan sisa hidup menjadi hal-hal yang menghantui periode hidup umur 20-an," ujar Jinan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/2).

Lagu berdurasi hampir tiga menit itu ini ditulis langsung oleh Jinan dan bekerja sama dengan Osvaldorio sebagai produser.

Lirik dan lagu yang ditulis terinspirasi dari apa yang sedang Jinan hadapi.

Jinan juga merilis visualizer resmi dengan memperlihatkan sisi uniknya yang khas sebagai seorang mahasiswi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain.

Menampilkan animasi yang ciamik, visualizer itu menjadikan pembeda musik Jinan di industri musik Tanah Air.

Visualizer tersebut dapat dinikmati secara langsung di kanal YouTube Jinan Laetitia dengan mengusung animasi game console ala 90-an.

"Videonya menganalogikan hidup seperti game, dimana ada aja obstacle-nya. Walaupun banyak quest dan challenge yang kadang nggak jelas, tetap kita jalani dengan mindset yang seru," kata Jinan.

Menurut perempuan yang genap berusia dua puluh tahun itu, lagu ini cocok didengarkan untuk orang yang tengah bimbang dan bingung dengan hidupnya dan masa depannya saat ini.

Ia juga berharap lagu ini bisa diterima dengan baik oleh pendengarnya dan juga dapat menjadi teman dalam perjalanan bertumbuh menjadi dewasa.

Lagu 20something sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di Indonesia. (Ant/OL-1)