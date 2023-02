Penyanyi Cilik Evolette Alexandra Siap Tampil di Carnegie Hall, New York, AS

EVOLETTE Alexandra, penyanyi cilik berusia 9 tahun, sukses meraih sejumlah prestasi di antaranya dengan membawa pulang medali emas Junior Vocal di World Championship of Performing arts (WCOPA) 2022 di Anaheim California USA,.

Evolette juga meraih Runner Up Miss Kidzania Jakarta 2022, juara pertama katagori Young artist pada New York Global Music Competition pada Desember 2022.

Tak hanya itu, penyanyi cilik asal Indonessia ini juga berhasil menjadi juara kedua pada kejuaraan We Sing Pop Internasional Music Competition 2022 dari American Protégé New York.

Atas prestasinya menjadi juara pertama “First Prize Winner di New York Global Music Competition" untuk kategori Young Artist pada akhir tahun 2022 ini, Evolette akan tampil di Carnegie Hall New York City Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada Minggu,12 Februari 2023, pada perhelatan New York Global Music Winners Recital.

New York Global Music Competition merupakan kompetisi musik internasional yang terdiri dari instrumen, komposisi dan vokal yang dibagi menjadi 4 kelompok usia dari usia 5 tahun sampai 18 tahun ke atas.

Acara ini juga dihadiri panel juri pilihan dari berbagai organisasi musik terbaik seperti Julliard Music School, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, Yale University, New York University, dan New York Philharmonic

Pada kesempatan ini pula, Evolette juga me release single perdananya dengan judul “Clap Your Hand” di mana single ini diciptakan oleh Nutyas Surya Gumilang dan co writer Lisa Walean.

Keduanya dikenal sebagai produser dan songwriter untuk Zara Leola, Kimberly dan juga project Supertstar Kids.

Lagu “Clap Your Hand” rencana akan dirilis pada akhir bulan Februari 2023 di mana lagu ini merupakan lagu anak-anak yang menggambarkan keceriaan, sangat mudah untuk didengar dan dinikmati dan dapat memberikan nilai nilai positif dan percaya diri pada anak anak.

Evolette akan bertolak ke New York, AS, pada 8 Februari 2023 untuk tampil pada konser tersebut. Evolette akan membawakan lagu Fly Me To The Moon di mana lagu ini telah menghantarkan Evolette sebagai pemenang kompetisi.

Evolette merupakan salah satu dari sedikit performer asal Indonesia yang pernah tampil di Carnegie Hall.

Carnegie Hall, New York City, merupakan gedung konser kelas dunia yang menjadi tempat pentas berbagai musisi dari berbagai negara, termasuk musisi legendaris kelas dunia seperti The Beatles, Led Zeppelin, Tina Turner, Elvis Presley, Frank Sinatra, dan banyak musisi lainnya.

Nutyas Surya Gumilang, menjelaskan,“Saya sangat senang dan bangga sekali bisa berpartisipasi dalam pembuatan debut single Evolette Alexandra kali ini karena Evolette merupakan anak yang sangat berprestasi dalam bidang bernyanyi."

"Saya menciptakan lagu ini khusus untuk ditampilkan oleh Evolette karena ia mempunyai kemampuan bernyanyi yang luar biasa di usianya yang tergolong sangat muda yaitu 9 tahun," katanya.

"Melihat perkembangan lagu anak-anak yang sangat minim saat ini, saya berharap single Evolette kali ini dapat menjadi inspirasi dan membangkitkan kembali lagu anak-anak,” jelas Nutyas.

Kidzania Jakarta juga turut mendukung penuh kegiatan ini karena Evolette Alexandra merupakan Runner Up Miss Kidzania tahun 2022.

Rizki Frandita, Marketing Communication Kidzania, menyampaikan,“Kidzania bangga menjadi bagian dalam kegiatan hari ini karena selain Evolette merupakan Runner Up Miss Kidzania 2022, sosok Evolette merupakan sosok yang dapat mewakili sosok anak Indonesia dengan kecerdasan yang dimiliki, berwawasan luas, berkepribadian ceria, aktif dan percaya diri>'

"Evolette juga memiliki kemampuan dalam mengekpresikan perpaduan antara Brain, Beauty, and Behavior yang juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya untuk dapat berprestasi dan berani mengembangkan talenta yang dimiliki sejak usia dini serta dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah mancanegara,” paparnya. (RO/OL-09)