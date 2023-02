Tiket Film Panduan Mempersiapkan Perpisahan Mulai Dijual

TIKET pre-sale film Panduan Mempersiapkan Perpisahan, produksi Relate Films, sudah bisa didapatkan melalui laman daring maupun aplikasi Bioskop Online seharga Rp10.000.

Dikutip dari siaran pers, Senin (6/2), cara pembelian tiket pre-sale cukup dengan mengeklik tombol beli tiket di banner film Panduan Mempersiapkan Perpisahan di situs resmi film itu. Kemudian, pilih metode pembayaran, dilanjutkan dengan memilih Lanjut Proses Pembayaran.

Setelah membayar, tiket akan teraktivasi secara otomatis saat film resmi dirilis pada 24 Februari 2023.

Dibintangi oleh Daffa Wardhana dan Lutesha Sadhewa, Panduan Mempersiapkan Perpisahan menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Bara (Daffa) yang pernah menjalin hubungan tanpa status selama bertahun-tahun dengan seorang perempuan bernama Demi (Lutesha).

Bara menuliskan perjalan kisah cintanya dengan Demi ke dalam sebuah buku berjudul Eminus Dolere, mulai dari pertemuan, kisah kebersamaan, hingga perpisahan mereka.

Sebelum Panduan Mempersiapkan Perpisahan, Daffa membintangi serial Married with Senior, Can You Hear Me?, dan 5 Detik dan Rasa Rindu. Namanya semakin populer usai membintangi film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang.

Sementara Lutesha dikenal lewat film horor Keramat 2 dan film aksi komedi The Big 4. Dia juga muncul di film Penyalin Cahaya, My Generation, Ambu, Denyut, Bebas, dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2.

Meski sudah banyak membintangi banyak judul film dan serial, film Panduan Mempersiapkan Perpisahan rupanya menjadi proyek yang spesial bagi keduanya.

Bagi Lutesha, film ini menjadi film romansa pertamanya. Sedangkan bagi Daffa, film ini menjadi momen pertamanya dituntut berperan serius dan dewasa.

"Ketika harus berperan sebagai Bara, saya mencoba menyampaikan sisi seriusnya Bara untuk mengejar kepastian hubungan dengan Demi. Meski ternyata di sini Bara akhirnya mengalami tiga fase hidup, yaitu bertemu, bersama, dan berpisah dengan Demi," kata Daffa.

"Kalau Daffa berusaha untuk bisa menunjukkan sisi dewasanya Bara, aku lebih menjaga mood romansanya Demi. Caranya dengan membuat playlist, dan itu aku dengarkan di sela-sela syuting berjalan, agar tetap into karakter Demi," timpal Lutesha.

Sutradara Adriyanto Dewo berharap pesan dari film Panduan Mempersiapkan Perpisahan dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton.

Apalagi, menurutnya, dunia Bara dan Demi menyajikan perspektif yang sangat relevan dalam sebuah hubungan.

"Semoga film ini bisa menyampaikan perspektif tentang sebuah hubungan dan perpisahan dan menjadi reflektif untuk para penontonnya," katanya. (Ant/OL-1)