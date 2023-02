Memasuki Tahun Ketiga Eventori Universe Semakin Banyak Berkolaborasi

Eventori secara resmi merilis unit bisnis baru yang siap menyemarakkan geliat industri hiburan di Indonesia tepat di hari jadinya dengan menggelar Eventori Universe: Anyone, Anywhere, Anytime Entertainment pada Kamis (2/2) di Jakarta.

Perjalanan Eventori dalam tiga tahun terakhir membuahkan beberapa unit bisnis dengan cangkupan yang luas dan semakin merata pada sektor hiburan. Di bawah naungan Eventori Universe, terdapat sinergi bisnis unit industri hiburan dari mulai Eventori Super App, Eventori View, Eventori Activation, Eventori talent, Benang Merah Creative Agency, dan Senovarti Entertainment Hub. Sebagai momentum perayaan anniversary ini pula Eventori meresmikan setidaknya sinergi kolaborasi layanan baru, diantaranya kolaborasi bersama Tiketbox.com. Tiketbox.com merupakan layanan terbaru dari Eventori guna melengkapi ekosistem entertainment yang sudah berjalan.

Sebuah ticketing management system yang menawarkan teknologi terkini, dengan fitur-fitur yang diharapkan bisa memudahkan pelaku industry

entertainment dan entertainment fans untuk mendapatkan tiket akses ke berbagai music event, music concert, amusement park, sports event, dan beragam entertainment ticketing lainnya. “Masa depan industri hiburan Indonesia dapat kita genggam bersama dengan menyatukan kolaborasi antar semua elemen dalam industri hiburan baik segi pelaku, penggemar, dan penyelenggara, berada dalam satu naungan industri hiburan yang bersinergi. Eventori hadir untuk dapat membantu mengorkestrasi ekosistem industri hiburan untuk dapat melangkah bersama lebih baik bersama dengan semua pihak”, tutur Fary Farghob selaku CEO Eventori.

Kejutan selanjutnya adalah dengan diadakannya kembali ‘The Next Vibes Season 3’, Eventori kembali menyelenggarakan suatu ajang pencarian bakat online berskala nasional serta terbesar di Indonesia. Pada season pertama dan keduanya yang dilangsungkan tahun 2022 lalu, talent show tersebut telah melahirkan juara-juara muda bertalenta dengan ribuan peserta yang telah berpartisipasi di ajang sebelumnya. Fokus terhadap talenta lokal tanah air, Eventori terus mencoba memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh pelaku industri hiburan.

“Inilah saatnya industri hiburan Indonesia menjadi kiblat untuk referensi hiburan internasional karena talenta-talenta kita luar biasa loh. Jadi sekarang bukan kita doang yang liat referensi musik luar," ucap Agnez Mo selaku Co-Founder Eventori.

Beberapa agenda kesepakatan dilaksanakan pada momentum "Eventori Universe - Anyone Anywhere Anytime Entertainment" kali ini. Salah satunya adalah diadakannya penandatanganan kerja sama dengan PARFI 56 bersama Dennis Adhiswara selaku Sekjen PARFI 56. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi Eventori dalam mengembangkan talenta lokal Indonesia dalam bidang industri perfilman.

Selain kesepakatan tersebut, ada pula kegiatan penandatanganan bersama Dino Hamid selaku New Live Experience sebagai partner dalam

meluncurkan kerjasama Entertainment IP bersama dengan Eventori melalui dua event pertama, yaitu Mie and Music Experience dan One Billion Songs Concert and Festival of Yovie Widianto.

Dengan diluncurkannya berbagai sinergi kolaborasi yang diinisiasi oleh Eventori, momentum perayaan “Eventori Universe: Anyone, Anywhere, Anytime Entertainment” diharapkan mampu menghasilkan gebrakan baru untuk industri hiburan nasional yang merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan tata kelola ekosistem entertainment yang sehat, Eventori akan terus menjadi pionir dalam mengawal transformasi entertainment Indonesia pada era digital. (OL-12)