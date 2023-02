Trailer Sudah Ditonton 1,2 Juta Kali, Waktu Maghrib Siap Tayang 9 Febuari

FILM Waktu Maghrib telah merilis trailer di kanal YouTube Rapi Films sejak 9 Januari 2023. Trailer itu ditonton lebih dari 1,2 Juta Kali tayang. Film Waktu Maghrib rencananya akan mulai tayang di bioskop Tanah Air pada 9 Februari 2023.

Film Waktu Maghrib bercerita tentang Adi dan Saman, yang sering dihukum oleh Bu Woro, guru mereka yang disiplin dan galak.

Suatu hari, kekesalan Adi dan Saman terhadap Bu Woro memuncak. Mereka menyumpahi guru itu bersamaan dengan berkumandangnya adzan Maghrib.

Sejak itu, Adi dan Saman mengalami teror supernatural yang mengerikan. Ayu menduga ada kekuatan jahat yang lebih menakutkan di balik rentetan kejadian ini. Lantas, mampukah Ayu menyelamatkan Adi dan Saman sebelum semuanya terlambat?

Film Waktu Maghrib dibintangi oleh sederet aktor muda dan berbakat, antara lain Aulia Sarah, Taskya Namya, Ali Fikry, Bima Sena, Nafiza Fatia Rani, dan Andri Mashadi.

Aulia Sarah, salah satu pemeran utama Waktu Maghrib, mengungkapkan ketertarikannya terlibat di film ini.

“Tertarik banget untuk main di film ini, karena tahu diproduksi sama Rapi Films. Pas tahu kalau sutradaranya juga Mas Tata, kayak ‘Wah, ini dia nih salah satu sutradara yang dari dulu pengen aku kerja bareng’,” jelas Aulia.

“Apalagi dengan karakter Bu Woro yang berbeda dengan film-film aku sebelumnya dengan look hijab. Karakternya sangat abu-abu,” lanjutnya.

Horor menjadi genre pilihan Sidharta Tata di film perdananya ini. Menurut sutradara film Waktu Maghrib itu, “Pada dasarnya, saya adalah penggemar film genre, dan horor itu adalah salah satu genre favorit saya. Film horor hari ini sangat teramat banyak, tapi horor berkualitas itu yang sangat terbatas. Karena itu, sebagai seorang sutradara, selain tertantang dengan teknis pembuatan yang kompleks, saya ingin menaikkan kualitas level film horor di Indonesia, sehingga (harapannya) film horor akan tetap berada di panggung yang terhormat dan bermartabat.”

Film Waktu Maghrib menjadi film horor pembuka 2023 dari Rapi Films, yang tahun lalu memproduksi dua film laris, Pengabdi Setan 2: Communion dan Qodrat.

Sunil G Samtani, produser eksekutif film Waktu Maghrib, menambahkan, “Rapi Films secara konsisten memproduksi dan mendistribusikan film-film horor yang laris dan berkualitas. Saya berharap semoga film Waktu Maghrib dapat diterima dan dinikmati oleh penonton Indonesia. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan platform distribusi video singkat terdepan, TikTok sebagai official content partner dari film Waktu Maghrib. Mulai dari 31 Januari-17 Februari 2023 mendatang, para pencinta film horor dan pengguna TikTok di Indonesia akan mendapatkan akses ke berbagai konten eksklusif seperti trailer, sinopsis, bloopers, behind the scenes, hingga klip wawancara bersama para kru dan pemain Waktu Maghrib melalui akun TikTok @rapifilm.” (OL-1)