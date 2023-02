Gigi Dedikasikan Tur Jelang 30 Tahun untuk Penggemar dan Sahabat

GRUP band Gigi mendedikasikan tur jelang perayaan 30 tahun mereka di industri musik Tanah Air untuk penggemar dan orang-orang yang selama ini berjasa membesarkan nama band tersebut.

"Sekarang, kami berusia 29 tahun. Sejauh ini, kami tidak pernah melupakan siapa yang berjasa membesarkan band ini. Gigi bukan hanya besar karena Armand, Budjana, Thomas, dan Hendy. Banyak orang di belakang kami yang turut andil seperti mantan manajer atau personel. Kami akan memberikan satu konsep tribute kepada semua orang yang berjasa pada konser nanti," kata vokalis Gigu Armand Maulana, dikutip Jumat (3/2).

Band yang beranggotakan Armand Maulana (vokal), Dewa Budjana (gitar), Thomas Ramadhan (bass), dan Gusti Hendy (drum) ini akan menggelar tur spesial bertajuk The Best of Gigi di lima kota besar sebagai perayaan jelang 30 tahun mereka meramaikan belantika musik Tanah Air.

Baca juga: Berkarya Selama Hampir Tiga Dekade, Gigi Ciptakan Ratusan Lagu

Sebelumnya, Gigi sempat beberapa kali menggelar show tunggal perayaan 15 tahun, 17 tahun, dan 20 tahun. Konser tunggal besar terakhir grup ini berlangsung di Istora Jakarta, tujuh belas tahun silam.

Lebih lanjut, Armand menjelaskan konser ini juga dipersembahkan untuk GIGIKita -sebutan untuk basis penggemar Gigi, baik generasi lama maupun generasi kekinian.

"Mudah-mudahan tur nanti sukses dan bisa memperpanjang umur antara Gigi dan GIGIKita. Terkadang kami tidak sadar saat di backstage ada GIGIKita dari era 90-an yang ternyata sudah punya anak, main band, dan penggemar Gigi. Buat kami itu suatu penghargaan sekali," kata Armand.

Sementara drummer Gusti Hendy berharap konser mendatang akan meninggalkan kesan istimewa bagi Gigi dan penonton.

Menurut Hendy, konsep tata suara dan panggung 360 derajat akan memberikan pengalaman baru bagi penonton konser Gigi selama dua jam.

"Promotor Neutron kan vendor sound system, jadi kami merasa konser nanti akan oke. Terkadang di sebuah konser, penonton tidak mendapatkan kualitas audio yang maksimal. Tetapi nanti pihak promotor akan menyiapkan tata sistem suara yang lebih precise, semisal jarak penonton 200 meter yang dituju, maka suara itu akan sampai dengan tepat ke titik tersebut," katanya.

Rangkaian tur The Best of Gigi Road To 30th Anniversary yang dipromotori Neutron Live Proudly akan dihelat di lima kota yaitu Hall UMM Dome Malang (6/5), GOR UNY Yogyakarta (20/5), DBL Arena Surabaya (3/6), Hall Basket Senayan Jakarta (17/6), dan GOR C-Tra Bandung (24/6). (Ant/OL-1)