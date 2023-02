Will Smith dan Martin Lawrence akan Kembali Berduet di Bad Boys 4

WILL Smith dan Martin Lawrence mengumumkan secara resmi mereka akan bersatu kembali dalam sekuel keempat waralaba film Bad Boys.

Sony Pictures mengonfirmasi bahwa sekuel yang belum diberi judul itu sedang dalam pra-produksi awal dengan Adil El Arbi dan Bilall Fallah kembali menjadi sutradara dari naskah yang dibuat oleh Chris Bremner itu.

Mereka menyutradarai Bad Boys for Life pada 2020, yang menyatukan kembali Smith dan Lawrence sebagai detektif Miami-Dade, Mike Lowrey dan Marcus Burnett, 25 tahun setelah Bad Boys pertama dirilis.

Tidak lama setelah tiga sekuelnya tayang di bioskop, Sony mengumumkan bahwa film Bad Boys keempat sedang dalam pengembangan.

Bad Boys for Life menghasilkan US$426,5 juta di box office seluruh dunia sebagai salah satu blockbuster era prapandemi terakhir.

Smith dan Lawrence mengumumkan reuni mereka dengan merilis video di media sosial mereka dengan judul IT'S ABOUT THAT TIME!.

Pada Juli lalu, Lawrence memberikan pembaruan tentang proyek tersebut dalam sebuah wawancara untuk sampul majalah Ebony, membenarkan bahwa film tersebut masih dalam pengembangan setelah Smith menampar Chris Rock di Oscar 2022, yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi tentang nasibnya.

Bad Boys pertama menghasilkan US$141 juta di seluruh dunia, sedangkan sekuelnya pada 2003, Bad Boys II mencapai US$273 juta dan Bad Boys for Life berhasil melampaui gabungan dua entri sebelumnya. (Ant/OL-1)