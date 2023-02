Berkarya Selama Hampir Tiga Dekade, Gigi Ciptakan Ratusan Lagu

GRUP musik rock Gigi sudah hampir tiga dekade berkarya. Para personel tidak ingat pasti berapa lagu yang sudah mereka ciptakan karena terlalu banyak.

"Ada yang bilang 300 lagu lebih, ada juga yang hitung 200 lagu atau 246 lagu. Kami sendiri nggak tahu sudah berapa banyak lagu yang diciptakan," kata vokalis Gigi, Armand Maulana, dikutip Jumat (3/2).

Gitaris Dewa Budjana menilai jika dihitung dengan pengulangan materi di beberapa album, maka Gigi sudah membuat 250-an lagu.

"Album Gigi kan ada sekitar 24, ya, termasuk kompilasi. Ada lagu yang pengulangan. Berarti sekitar 250 lagulah, nggak bisa tahu persis juga karena ada materi yang ada di album satu dibawakan kembali di album tiga dengan versi akustik. Di album Brownies juga begitu, ada lagu-lagu yang diulang," kata Budjana.

Sejak kali pertama terbentuk pada 22 Maret 1994, unit rock asal Jakarta ini telah merilis 13 album studio dan 11 album kompilasi-religi.

Saat ini, Gigi, yang beranggotakan Armand Maulana (vokal), Dewa Budjana (gitar), Thomas Ramdhan (bass), dan Gusti Hendy (drum) mengaku telah memiliki materi-materi baru untuk dirilis menjadi album penuh.

"Beberapa hari lalu, kami sempat latihan dan, alhamdulillah, dapat dua lagu baru," kata Armand.

Mengerjakan album bagi Gigi adalah proses yang terus berjalan. Di tengah perjalanan, mereka bisa saja mendapat inspirasi mencipta materi lain sampai akhirnya cukup untuk membuat satu album penuh.

"Semuanya sedang kami kerjakan dengan mengalir saja sambil mencermati kapan waktu yang tepat untuk merilis sesuatu," kata Armand.

Gigi kini tengah menggelar rangkaian tur The Best of GIGI Road To 30th Anniversary, yang akan dilangsungkan di lima kota yaitu Hall UMM Dome Malang (6/5), GOR UNY Yogyakarta (20/5), DBL Arena Surabaya (3/6), Hall Basket Senayan Jakarta (17/6), dan GOR C-Tra Bandung (24/6). (Ant/OL-1)