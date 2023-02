J-Hope akan Bahas Soal Album Solonya di J-Hope IN THE BOX

JUNG Ho-seok atau dikenal sebagai J-Hope dari grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) akan menghadirkan kisah di balik layar pembuatan album solo perdananya melalui film dokumenter J-Hope IN THE BOX, yang akan tayang pada 17 Februari 2023 di Disney+ Hotstar.

Seperti disiarkan melalui keterangan pers, dikutip Kamis (2/2), dokumenter yang diproduksi HYBE itu menceritakan setiap langkah dari perjalanan yang dilalui sang penyanyi ketika membuat album solo perdananya, Jack In The Box.

Sepanjang dokumenter, penonton akan menyaksikan cuplikan eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya, tentang tantangan yang dihadapi selama proses persiapan album, serta melihat penampilan J-Hope di Lollapalooza 2022, hingga acara listening party dari albumnya.

Baca juga: J-Hope Hadir Solo di MAMA 2022

Bertepatan dengan penayangan J-Hope IN THE BOX, pelanggan Disney+ Hotstar juga dapat menikmati BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA, sebuah film konser eksklusif dengan kualitas cinematic 4K yang menghadirkan penampilan live BTS di Los Angeles Sofi Stadium pada November 2021.

Kemudian, IN THE SOOP : Friendcation, sebuah serial travel reality yang dibintangi oleh V BTS, Park Seojun (Itaewon Class), Choi Wooshik (Parasite), Park Hyungsik (Soundtrack #1), dan Peakboy. (Ant/OL-1)