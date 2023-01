PVRIS Rilis Single Goddess

PRODUSER, penyanyi, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Amerika Serikat (AS), Lyndsey Gunnulfsen, yang dikenal dengan nama panggung PVRIS, baru saja merilis single berjudul Goddess melalui Hopeless Records.

Single penuh aksi dari PVRIS itu mengekspresikan kekuatan, kepercayaan diri, dan otonomi wanita.

"Ini adalah perayaan feminitas, dalam berbagai bentuk dan rupa, dan merupakan sebuah teriakan yang lepas secara bersamaan." ujar PVRIS.

Goddess merupakan kelanjutan dari dua single yang dirilis PVRIS pada akhir 2022 lalu yaitu Anywhere But Here dan Animal. Kedua single itu mengingatkan pendengar akan berbagai sisi dari talenta PVRIS.

Selain itu, PVRIS juga merilis film pendek pertamanya yang disutradarai oleh teman lama dan rekan turnya, Jax Anderson.

PVRIS baru saja memulai tur Inggris dan Eropanya yang berlangsung selama 13 hari. Tur terbarunya menjadi tur pertama PVRIS di luar negeri sejak 2019.

PVRIS dijadwalkan tampil di O2 Academy di Brixton, London dan tur ini akan berakhir pada 10 Februari di Berlin, Jerman.

Musim panas ini, PVRIS juga akan tampil di festival musik Sad Summer Festival bersama band-band ternama lainnya seperti Taking Back Sunday dan The Maine yang dimulai di Jacksonville, Florida, AS pada 6 Juli dan berakhir pada 29 Juli di Irvine, California, AS.

Sejak awal munculnya PVRIS, Lyndsey telah bereksperimen dengan berbagai genre lewat tiga album yang menuai banyak pujian yang dimulai dari album perdananya pada 2014, White Noise (Rise Records), yang meraih kesuksesan besar di tangga lagu alternatif di Billboard dan pujian dari berbagai media di seluruh dunia.

PVRIS kemudian merilis album All We Know of Heaven, All We Need of Hell pada 2017 yang debut di 5 besar di chart Alternative Album Billboard.

Ia kemudian tampil di berbagai festival musik ternama dunia seperti Coachella, Reading dan Leeds, serta Lollapalooza.

Pada 2019, album ketiga PVRIS yang menggetarkan, yaitu Use Me, dirilis melalui Warner Records. Album tersebut menampilkan lagu kolaborasinya dengan Marshmello, Hallucinations, serta lagu-lagu yang juga menampilkan musisi hip-hop Amerika, 070 Shake, hingga bintang pop Inggris, Raye.

Sepanjang kariernya, kemampuan vokal dan instrumentasi Lyndsey yang dinamis telah memukau para penggemarnya, baik dari harmoni yang mempesona, hingga penampilan agresif yang menyaingi beberapa musisi rock terbaik generasi ini.

Lyndsey telah menunjukkan jangkauan yang luas dari musik PVRIS sejak awal dan terus maju menciptakan jalurnya sendiri dengan rilisan musik-musik baru miliknya. (RO/OL-1)