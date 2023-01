TXT Pilih Bali Sebagai Lokasi Syuting MV Terbaru

TOMORROW x TOGETHER atau TXT kembali dengan MV lengkap untuk judul lagu comeback mereka Sugar Rush Ride dari mini album ke-5 mereka The Name Chapter: Temptation.

Setelah berminggu-minggu, akhirnya fans TXT atau yang dikenal dengan sebutan MOA mendapatkan jawaban mengapa member TXT datang ke Indonesia pada awal 2023.

Pada Jumat (27/1), TXT merilis MV terbaru mereka dan MOA pun terkejut melihat keindahan pulau Bali pada MV tersebut.

Berikut ini adalah lokasi-lokasi yang digunakan di MV TXT itu:

1. Savana Tianyar, Bali

Lokasi ini adalah yang pertama muncul sejak teaser dirilis. Saat anggota TXT berlari di padang rumput, terlihat panorama darI Savana Tianyar.

Koregrafi Sugar Rush Ride juga ditampilkan di lokasi ini. Kemudian, Anda juga dapat melihat keindahan gunung Agung melalui adegan tersebut.

2. Bali Botanical Garden atau Kebun Raya Bali, Bedugul

Lokasi selanjutnya terlihat pada teaser kedua MV Sugar Rush Ride. Adegan Soobin berlari kebingungan, Huening Kai tidur di tengah akar pohon, dan saat mereka berkumpul dan menari di tengah hutan diambil dengan latar belakang Kebun Raya Bali.

3. Air Terjun Banyu Wana Amertha

Kemudian, saat MV dirilis, air terjun yang sangat khas dengan tanaman hijau yang lebat pun muncul. Air terjun tersebut adalah air terjun Banyu Wana Amertha. Adegan anggota TXT yang sedang duduk di bebatuan samping air terjun diambil di lokasi itu.

4. Pantai Gunung Payung

Selanjutnya ada adegan saat Beomgyu terbangun di pantai asing. Pantai dengan bebatuan juga pepohonan hijau di bagian belakangnya dapat Anda lihat dalam adegan tersebut. Selain itu, goa kecil dengan kupu-kupu juga menjadi bagian dari MV tersebut.

Sugar Rush Ride dengan genre tarian pop alternatif menceritakan kisah para pemuda yang jatuh ke dalam berbagai godaan dalam hidup, menarik mereka ke arah kejahatan yang manis dan manis.

Mereka harus mengatasi godaan tersebut untuk tumbuh dan melanjutkan ke bab berikutnya dari perjalanan panjang mereka.

Mini album ke-5 TOMORROW x TOGETHER The Name Chapter: Temptation berisi total 5 track baru, antara lain Sugar Rush Ride, Devil by the Window, Happy Fools feat. Coi Leray, Tinnitus, dan Leaving Neverland. (OL-1)